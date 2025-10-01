dirty secrets of chaitanyananda saraswati female officer obscene photos, dirty talks to college girls and honeytrap महिला अधिकारी के गंदे फोटो, छात्राओं से गंदी बातें और हनीट्रैप; चैतन्यानंद के नए डर्टी सीक्रेट्स का खुलासा, Ncr Hindi News - Hindustan
महिला अधिकारी के गंदे फोटो, छात्राओं से गंदी बातें और हनीट्रैप; चैतन्यानंद के नए डर्टी सीक्रेट्स का खुलासा

17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपों में घिरा ‘डर्टी’ बाबा चैतन्यानंद सरस्वती से जुड़े डर्टी सीक्रेट्स के बारे में और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कॉलेज की आधा दर्जन से ज्यादा छात्राओं ने अपने फोन में बाबा का नंबर ब्लॉक किया हुआ था।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। राजन शर्माWed, 1 Oct 2025 06:15 AM
दिल्ली के वसंत कुंज स्थित प्राइवेट कॉलेज में 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपों में घिरा ‘डर्टी’ बाबा चैतन्यानंद सरस्वती से जुड़े डर्टी सीक्रेट्स के बारे में और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कॉलेज की आधा दर्जन से ज्यादा छात्राओं ने अपने फोन में बाबा का नंबर ब्लॉक किया हुआ था। बाबा इन छात्राओं को लगातार मैसेज कर रहा था। एक लड़की की चैट में बाबा ने लिखा कि बेबी आई लव यू, बेबी बाहर घूमने चल सकते हैं क्या? जिससे परेशान होकर उस लड़की ने बाबा को ब्लॉक कर दिया था। पुलिस को बाबा के फोन से कॉलेज की एक महिला अधिकारी के भी अश्लील फोटो मिले हैं। इसके अलावा बाबा युवकों को फंसाने के लिए हनीट्रैप के तौर पर लड़कियों का इस्तेमाल किया करता था। बाबा ने एक लड़की को मैसेज किए हुए थे, जिनमें लिखा गया था कि उस लड़के साथ अपने अश्लील और हग करते हुए फोटो लेकर मुझे भेजे। इस काम के लिए बाबा लड़कियों को पैसे भी देता था।

चैतन्यानंद के फोन में मिलीं गंदी तस्वीरें

पुलिस को चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल मोबाइल से न केवल पीड़िताओं के बल्कि वार्डन के भी अश्लील फोटो मौजूद थे। मोबाइल की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही अपना भारत का नंबर बंद कर दिया था। वह लंदन के नंबर का इस्तेमाल कर रहा था और उसी से उसने अपना वॉट्सऐप शुरू किया था।

पुलिस ने बाबा के मददगारों की लिस्ट बनाई

चैतन्यानंद सरस्वती का यह नंबर उसके खास लोगों के पास ही था। यही लोग बाबा के संपर्क में थे और उसकी मदद कर रहे थे। पुलिस ने इन सभी लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है और जल्द ही इन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने मंगलवार को बाबा की सहयोगी रही कॉलेज की डीन और दोनों वार्डन से भी पूछताछ की, जिससे पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं।

चैतन्यानंद सरस्वती को नहीं है पछतावा : पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तारी के बाद भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। चैतन्यानंद का कहना है कि उसने कुछ नहीं किया और सभी आरोप गलत हैं। बाबा पुलिस की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस अब इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को जुटा रही है। इसी कड़ी में बाबा के मोबाइल से एचआईके विजन ऐप मिला है। यह वही ऐप है जिसके जरिये बाबा ने आश्रम के सीसीटीवी कैमरे को अपने मोबाइल में कनेक्ट किया हुआ था।

फोन से मिले कई लड़कियों के सीवी : पुलिस को बाबा के फोन से कई लड़कियों के सीवी (बायोडाटा) मिले हैं। सभी सीवी एयरहोस्टेस की नौकरी के लिए मंगवाए गए थे। एयरहोस्टेस के साथ बाबा के फोटो मिले हैं। पुलिस यह मान कर चल रही है कि आरोपी बाबा लड़कियों को एयरहोस्टेस बनाने का झांसा देकर इनका फायदा उठा रहा था।

महिला अधिकारियों से बाबा का आमना-सामना : पुलिस ने इंस्टीट्यूट की तीनों महिला अधिकारियों से मंगलवार को पूछताछ की। तीनों सगी बहनें हैं। इनमें से एक इंस्टीट्यूट की डीन रही है, जबकि बाकी दोनों बहनें वार्डन हैं। पुलिस ने इन सभी का बाबा से पूछताछ के दौरान आमना सामना करवाया है। बाबा के फोन से इनमें से एक महिला के अश्लील फोटो मिले हैं। कई पीड़ितों के डीपी पर लगाए गए फोटो के स्क्रीनशॉट और कई छात्राओं की वॉट्ऐप चैट मिले हैं। आशंका है कि आरोपी फोटो भेज कर ही महिलाओं से छात्राओं को अपने कमरे में भेजने के लिए बोलता था।