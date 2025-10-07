dirty baba chaitanyanand saraswati shifted to tihar jail vip cell what special facilities चैतन्यानंद सरस्वती के तिहाड़ जेल में भी ठाठ; VIP सेल में शिफ्ट, क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdirty baba chaitanyanand saraswati shifted to tihar jail vip cell what special facilities

चैतन्यानंद सरस्वती के तिहाड़ जेल में भी ठाठ; VIP सेल में शिफ्ट, क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं

यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे ‘डर्टी बाबा' चैतन्यानंद सरस्वती को तिहाड़ जेल के हाई प्रोफाइल वीआईपी सेल नंबर 7 में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे सेल नम्बर 4 के मुलायजा वार्ड में रखा गया था।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। राजन शर्माTue, 7 Oct 2025 06:07 AM
share Share
Follow Us on
चैतन्यानंद सरस्वती के तिहाड़ जेल में भी ठाठ; VIP सेल में शिफ्ट, क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं

दिल्ली के वसंत कुंज में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे ‘डर्टी बाबा' चैतन्यानंद सरस्वती को तिहाड़ जेल के हाई प्रोफाइल वीआईपी सेल नंबर 7 में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे सेल नम्बर 4 के मुलायजा वार्ड में रखा गया था। यह वार्ड पहली बार अपराध करने वाले आरोपियों के लिए होता है, जहां सभी प्रकार के कैदी एक साथ बंद रहते हैं। सूत्रों के अनुसार जेल में आने के बाद से चैतन्यानंद बेहद परेशान और चिड़चिड़ा हो गया। उसने पूरी रात करवट बदलते और अपनी सेल में घूमते हुए बिताई। जब वजह पूछी गई तो उसने जेल स्टाफ पर चिल्लाना शुरू कर दिया।

रविवार को चैतन्यानंद को वीआईपी सेल नंबर 7 में शिफ्ट किया गया। यह सेल हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए विशेष है। यहां कैदी अलग-अलग रहते हैं और हर समय उनकी निगरानी की जाती है। आम कैदियों का इस सेल में प्रवेश वर्जित होता है। चैतन्यानंद अब इसी सेल में रहेगा, जहां सुरक्षा और निगरानी के कड़े प्रावधान हैं। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजते हुए चैतन्यानंद के वकील के जरिए जेल में विशेष सुविधाओं की मांग की गई। इसमें उसने कपड़े, दवाइयां, संन्यासी खाना और किताबें शामिल की, साथ ही रोजाना मुलाकात का समय मांगा।

जेल सूत्रों ने बताया कि तिहाड़ में सभी कैदियों को जेल मैन्युअल के अनुसार रहना होता है, जिसमें सोने, उठने और खाने का समय तय होता है। चैतन्यानंद ने शनिवार को जेल का खाना नहीं लिया और अपने लिए अलग खाना देने की मांग की। साथ ही उन्होंने सेल में रहते हुए बाहर रहने की जिद की, जिससे जेल कर्मचारियों से उनकी बहस हुई।

ये सुविधाएं मिलती हैं

● वीआईपी कैदियों को अलग और सुरक्षित कमरे में रखा जाता है

● घर से या बाहर से खाना मंगवाने की अनुमति हो सकती है

● बेहतर बिस्तर, मेज, चौकी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं

● पठन सामग्री जैसे- किताबें और अखबार पढ़ने की सुविधा

● खेलकूद गतिविधियां: नियमित खेलकूद और व्यायाम की सुविधाएं

● नोट: वीआईपी सुविधाएं अदालत के आदेश और जेल प्रशासन के नियमों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं