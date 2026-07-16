CJP के मंच से डिंपल यादव का अनाउंस हो गया गलत नाम, मच गया शोर
लोकसभा सांसद डिंपल यादव गुरुवार को जंतर मंतर पर पहुंचीं। उन्होंने 19 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक का हालचाल लिया और अभिजीत दीपके से बातचीत की।
नीट पेपर लीक की वजह से जंतर-मंतर पर करीब एक महीने से प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के लिए अब समर्थन बढ़ने लगा है। मंच पर 19 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक से मिलने के लिए विपक्षी नेताओं की कतार लग गई है। अखिलेश यादव की ओर से सोशल मीडिया पर समर्थन जाहिर किए जाने के एक दिन बाद गुरुवार को उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव भी जंतर-मंतर पहुंची। इस बीच मंच से उनका नाम गलत पुकार दिए जाने का वीडियो भी वायरल हो गया है।
सांसद डिंपल यादव जंतर-मंतर पर पहुंचीं तो मंच पर जाते वक्त उनके नाम की घोषणा की गई। उद्घोषक ने गलती से उनका नाम 'डिंपल कपाड़िया' कह दिया। हालांकि, इतना कहते ही वहां शोर मच गया और उद्घोषक को अपनी गलती का अहसास हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी भूल को सुधार लिया। डिंपल यादव मंच पर गईं और सोनम वांगचुक से उनका हालचाल जाना। उन्होंने अभिजीत दीपके और उनके टीम के सदस्यों से भी बातचीत की।
डिंपल यादव ने प्रदर्शनकारियों को क्या कहा
डिंपल यादव ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को सलाम करती हूं। कई छात्रों की तबीयत खराब हुई है। उन्होंने सीजेपी फाउंडर की सराहना करते हुए कहा कि दीपके ने युवाओं को एक मंच दिया है। हमारा युवा अगर मजबूत हो जाए तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। सांसद ने कहा कि इस आंदोलन को पूरी समाजवादी पार्टी का समर्थन है। उन्होंने कहा कि छात्र और किसान की हालत देश में सबको पता है। देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है
डिंपल यादव ने कहा कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन जी रहा है या कौन मर रहा है। इतनी कठोर सरकार देश में कभी नहीं आई है। उन्होंने यूपी चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा को रोकना है तो वोट के जरिए रोका जा सकता है। कहा कि यह लोग गांधी के आदर्श को नहीं मानते हैं। केवल राम के नाम का प्रयोग करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं।
19 दिनों से वांगचुक का अनशन, खत्म करने से इनकार
पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक का वजन 9 किलोग्राम से अधिक कम हो गया है और उनके डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से भूख हड़ताल करने के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर हो रहा है। वांगचुक ने राजनीतिक दलों के नेताओं और समर्थकों की अपील के बावजूद अपनी भूख हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया और कहा कि सरकार की ओर से कोई जवाब मिले बिना इसे खत्म करने से गलत संदेश जाएगा।
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