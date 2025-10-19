दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो प्लेन में यात्री के पावर बैंक में आग, दीमापुर जाने वाला था विमान
संक्षेप: दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार को टैक्सिंग के समय दीमापुर जाने वाले इंडिगो विमान में एक बड़ा हादसा टल गया। विमान के एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई। विमान के केबिन क्रू ने तुरंत आग पर काबू पा लिया।
दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जाता है कि दीमापुर जाने वाले एक इंडिगो के विमान में टैक्सी के दौरान एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई। सूत्रों ने बताया कि विमान के केबिन क्रू ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। इंडिगो के अनुसार, विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं।
बताया जाता है कि दिल्ली से नागालैंड के दीमापुर जाने वाली फ्लाइट संख्या 6ई 2107 विमान जब टैक्सी कर रहा था तभी एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई। इस घटना के बाद केबिन क्रू तुरंत हरकत में आया और आग बुझा दी। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं।
कंपनी ने अपने बयान में कहा कि यात्री ने अपना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (पावर बैंक) विमान की सीट के पीछे की जेब में रखा था। उपकरण में आग लगने की घटना के कारण फ्लाइट वापस लौट आई। चालक दल ने नियमों का पालन करते हुए स्थिति को तेजी से संभाला और कुछ ही सेकंड में घटना पर काबू पा लिया। विमान में कितने यात्री थे इसकी जानकारी नहीं दी गई है।
सूत्रों ने बताया कि यह घटना तब हुई जब विमान एयरपोर्ट पर टैक्सी कर रहा था। यानी रनवे पर जाने की तैयारी कर रहा था। उड़ान को दिल्ली एयरपोर्ट से दोपहर 12:25 बजे उड़ान भरना था।संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और सभी जरूरी जांचें की गईं। विमान को परिचालन के लिए मंजूरी दे दी गई है। एयरलाइन ने घटना के दौरान शांत रहने के लिए अपने यात्रियों का धन्यवाद किया।