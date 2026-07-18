Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'दिल्ली पुलिस देश की गद्दार है', सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाने पर भड़के अभिजीत दीपके; क्या कहा

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
Follow us on Google News
share

जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा लिए जाने पर सीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस को देश का गद्दार बता दिया है।

'दिल्ली पुलिस देश की गद्दार है', सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाने पर भड़के अभिजीत दीपके; क्या कहा

लगातार 21 दिनों से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को आज सुबह दिल्ली पुलिस उठा ले गई। दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। अभिजीत दीपके ने कहा कि दिल्ली पुलिस देश की गद्दार है। इस दौरान उन्होंने पुलिस के जवानों पर उनके साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है।

बता दें कि बीते 28 जून से सोनम वांगचुक और आइसा के कुछ सदस्य लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और कहा गया कि उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाई जाए। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि किसी भी कीमत पर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी को देखते हुए शनिवार की सुबह दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पहुंची और सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर ले गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। यहां उनका इलाज किया जा रहा है।

अभिजीत दीपके ने लगाए गंभीर आरोप

सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से जबरदस्ती उठा लिए जाने के बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपके ने कहा कि सोनम वांगचुक को धरनास्थल से उठाने के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें हिरासत में ले लिया था। इस दौरान अभिजीत दीपके ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस देश की गद्दार है। उन्होंने मीडिया वालों से दिल्ली पुलिस के जवानों के चेहरे दिखाने की अपील की और कहा कि ये लोग इसीलिए जाने जाते हैं, जो इन्होंने आज किया है।

AISA की भूख हड़ताल जारी

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, लेकिन सीपीआई एमएल के छात्र संगठन आइसा की भूख हड़ताल 21वें दिन भी जंतर मंतर पर जारी है। आइसा की तरफ से नेहा, हमाद, मनीष और आमीन अब भी जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।