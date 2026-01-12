अंगीठी से आग तापते समय कपड़ों में लगी आग, नोएडा में महिला की दर्दनाक मौत

Hindi Newsएनसीआर NewsWater supply will be affected in these 17 areas of Delhi for two days, DJB has issued an alert
संक्षेप:
Jan 12, 2026 12:23 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नोएडा में अंगीठी से आग तापते समय कपड़ों में आग लगने के कारण गंभीर रूप से झुलसी महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार घटना रविवार दोपहर सेक्टर-39 थाना क्षेत्र की भूड़ा कॉलोनी में उस समय की है जब राजेश शर्मा अपने घर में अंगीठी जलाकर आग ताप रही थीं तभी अंगीठी की चिंगारी से उनके कपड़ों में आग लग गई और वह बुरी तरह झुलस गईं।
थाना प्रभारी निरीक्षक डी.पी. शुक्ल ने बताया कि परिजन उन्हें अत्यंत गंभीर हालत में ग्रेटर नोएडा स्थित यथार्थ अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है।
