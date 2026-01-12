Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsWater supply will be affected in these 17 areas of Delhi for two days, DJB has issued an alert
अंगीठी से आग तापते समय कपड़ों में लगी आग, नोएडा में महिला की दर्दनाक मौत

अंगीठी से आग तापते समय कपड़ों में लगी आग, नोएडा में महिला की दर्दनाक मौत

संक्षेप:

थाना प्रभारी निरीक्षक डी.पी. शुक्ल ने बताया कि परिजन उन्हें अत्यंत गंभीर हालत में ग्रेटर नोएडा स्थित यथार्थ अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

Jan 12, 2026 12:23 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

नोएडा में अंगीठी से आग तापते समय कपड़ों में आग लगने के कारण गंभीर रूप से झुलसी महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के अनुसार घटना रविवार दोपहर सेक्टर-39 थाना क्षेत्र की भूड़ा कॉलोनी में उस समय की है जब राजेश शर्मा अपने घर में अंगीठी जलाकर आग ताप रही थीं तभी अंगीठी की चिंगारी से उनके कपड़ों में आग लग गई और वह बुरी तरह झुलस गईं।

थाना प्रभारी निरीक्षक डी.पी. शुक्ल ने बताया कि परिजन उन्हें अत्यंत गंभीर हालत में ग्रेटर नोएडा स्थित यथार्थ अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।