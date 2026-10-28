दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट; दिल्ली में 30 अक्टूबर को इन सड़कों पर ट्रैफिक रहेगा प्रभावित
Delhi Traffic Advisory: नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार को पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के कारण भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। इसी वजह से यातायात प्रभावित रहेगा।
दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार को पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का ‘ऑरा इंडिया टूर 2026’ कॉन्सर्ट आयोजित होगा। इसमें भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। ऐसे में 11 से ज्यादा सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर उस दिन दोपहर 1 बजे से मध्यरात्रि तक लोधी कॉलोनी और आसपास के इलाकों में 8 डायवर्जन पॉइंट बनाए हैं।
ये सड़कें रहेंगी प्रभावित
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली का भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग (डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर से लोधी कॉलोनी फ्लाईओवर तक), आर्कबिशप मार्ग, फोर्थ एवेन्यू रोड, फिफ्थ एवेन्यू रोड, सीजीओ कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम के आसपास की आंतरिक सड़कें, बारापुला फ्लाईओवर (आईएनए से जंगपुरा मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 तक), दयाल सिंह कॉलेज रोड और लोधी कॉलोनी की आंतरिक सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा।
प्रमुख डायवर्जन
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को लोधी रोड-दयाल सिंह कॉलेज रोड टी-पॉइंट से दयाल सिंह कॉलेज रोड की ओर प्रवेश बंद रहेगा। लाला लाजपत राय मार्ग पर जेएलएन स्टेडियम मार्ग की ओर जाने वाला ट्रैफिक सीधे लोधी फ्लाईओवर की ओर भेजा जाएगा। भीष्म पितामह मार्ग पर स्टेडियम रेड लाइट से गेट नंबर 1 और कोटला मुबारकपुर फ्लाईओवर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी, वाहनों को मेहर चंद मार्केट की ओर यू-टर्न लेना होगा। कुशक नाला बस डिपो रेड लाइट से गेट नंबर 3 से 7 की ओर जाना प्रतिबंधित रहेगा। जरूरत पड़ने पर कोटला मुबारकपुर रेड लाइट और भीष्म पितामह मार्ग-लोधी रोड टी-पॉइंट पर अतिरिक्त डायवर्जन भी लगाए जा सकते हैं।
पार्किंग और परिवहन
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि शुक्रवार को आम जनता के लिए स्टेडियम के आसपास पार्किंग नहीं होगी। आयोजकों की ओर से केवल विशेष आमंत्रितों के लिए सुनहरी पुल बस डिपो और दयाल सिंह कॉलेज में सीमित पार्किंग रहेगी। टैक्सी, ऑटो और कैब के लिए सड़क किनारे रुकना मना है। आर्कबिशप मार्ग, लाल मस्जिद प्रगति विहार और कुशक नाला बस डिपो रेड लाइट पर ड्रॉप-ऑफ और पिक-अप की अनुमति रहेगी।
मेट्रो सबसे बेहतर विकल्प
पुलिस ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो से आवागमन सुविधाजनक रहेगा। वायलेट लाइन से जेएलएन स्टेडियम या जंगपुरा स्टेशन उतरकर स्टेडियम के गेट नंबर 13, 14 और 17 तक पैदल पहुंचा जा सकता है। येलो लाइन से आईएनए या जोर बाग स्टेशन उतरकर कुशक नाला बस डिपो रेड लाइट तक सवारी लेकर स्टेडियम के गेट नंबर 3, 6 और 8 पहुंचा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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