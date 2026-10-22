दिल्ली में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को नहीं मिली मंजूरी, AAP बोली- पंजाबी BJP को माफ नहीं करेंगे
Diljit Dosanjh concert update: दिल्ली पुलिस ने मशहूर सिंगर दिलजीत जोसांझ के कॉन्सर्ट को परमिशन देने से इंकार कर दिया है। उनका यह शो 30 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होना था। इस खबर के बाद से उनके चाहने वालों में निराशा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
Diljit Dosanjh concert update: दिल्ली पुलिस ने मशहूर सिंगर दिलजीत जोसांझ के कॉन्सर्ट को परमिशन देने से इंकार कर दिया है। उनका यह शो 30 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होना था। इस खबर के बाद से उनके चाहने वालों में निराशा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया है आखिर केंद्र सरकार दोसांझ के कॉन्सर्ट को अनुमति क्यों नहीं दे रही है? इस पर आप विधायक जरनैल सिंह ने भी आपत्ति जताई है।
पंजाब की आवाजों के खिलाफ हो रहा भेदभाव
सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर ट्विट करते हुए लिखा- "केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की परमिशन क्यों नहीं दे रही है? क्या यह पंजाब की प्रोग्रेसिव आवाज़ों के खिलाफ गहरा भेदभाव है?" उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाते हुए आगे लिखा- “देश के युवा दिलजीत दोसांझ को पसंद करते हैं। पंजाब में उन्हें बहुत प्यार किया जाता है।”
पंजाबी भाजपा को माफ नहीं करेंगे
आप विधायक जरनैल सिंह ने इस पूरे मामले पर रिएक्शन देते हुए कहा- “मुझे पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की परमिशन देने से मना कर दिया। सुरक्षा पक्का करना पुलिस का काम है। दुनिया भर में उनके फैंस हैं, लेकिन वह अपने देश की राजधानी में परफॉर्म नहीं कर सकते... पंजाबी BJP को माफ नहीं करेंगे...”
सुरक्षा कारणों से कॉन्सर्ट की नहीं मिली अनुमति
दिलजीत दोसांझ का यह शो ऑरा इंडिया टूर का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से इवेंट ऑर्गनाइज करने की रिक्वेस्ट को रिव्यू करने के बाद सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं मिला है। साउथ दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस से टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माय शो को भेजे गए एक पत्र के मुताबिक, धमकी से जुड़े इनपुट, त्योहारों के मौसम में सुरक्षा जरूरतों और कानून-व्यवस्था की दूसरी चिंताओं की वजह से रिक्वेस्ट को मंजूरी नहीं दी जा सकी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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