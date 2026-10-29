दिलजीत का कॉन्सर्ट देखकर घर लौटने की टेंशन खत्म? रात 12 बजे तक चलेगी मेट्रो, जानें पूरी डिटेल
दिलजीत दोसांझ के 30 अक्टूबर को JLN स्टेडियम में होने वाले कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं रात 12 बजे तक बढ़ाई जाएंगी। जानिए DMRC ने क्या क्या अपडेट जारी किए हैं।
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में शामिल होने के बाद घर लौटने की चिंता कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने 30 अक्टूबर को JLN स्टेडियम में होने वाले कॉन्सर्ट को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं का समय बढ़ाने का फैसला किया है। इस दिन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो को छोड़कर अन्य सभी मेट्रो लाइनों पर रात 12 बजे तक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। DMRC के मुताबिक, कॉन्सर्ट में करीब 70 हजार दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है।
रात 12 बजे तक चलेंगी मेट्रो ट्रेनें
दिलजीत दोसांझ के Aura India Tour 2026 के तहत होने वाले कॉन्सर्ट के बाद दर्शकों की भीड़ को संभालने के लिए मेट्रो नेटवर्क पर अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप चलाई जाएंगी। यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ने पर इस्तेमाल के लिए स्टैंडबाय ट्रेनें भी तैयार रखी जाएंगी। हालांकि, रात 12 बजे तक सेवा बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हर स्टेशन से आखिरी ट्रेन ठीक 12 बजे मिलेगी। यात्रियों को अपने स्टेशन के हिसाब से आखिरी ट्रेन का समय जांचने की सलाह दी जाती है।
JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर बढ़ेगी सुरक्षा
कॉन्सर्ट के सबसे नजदीक वायलेट लाइन पर स्थित JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है। यहां बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। यात्रियों की जांच के लिए अतिरिक्त मेटल डिटेक्टर डोर और बेहतर सुरक्षा स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा, JLN स्टेडियम स्टेशन और प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मचारी, ग्राहक सेवा कर्मी तैनात किए जाएंगे। ये यात्रियों को रास्ता बताने और भीड़ को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे।
QR टिकट खरीदने का समय भी बढ़ेगा
DMRC ने दिल्ली मेट्रो सारथी मोबाइल ऐप पर QR टिकट खरीदने की सुविधा का समय भी एक घंटे बढ़ाने का फैसला किया है। यह बदलाव मेट्रो सेवाओं के बढ़े हुए परिचालन समय को ध्यान में रखकर किया गया है। दर्शक टिकट और यात्रा की योजना पहले से बना लें, ताकि भीड़ के दौरान परेशानी न हो।
कॉन्सर्ट में जाने वाले इन बातों का रखें ध्यान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी कॉन्सर्ट के दिन दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक JLN स्टेडियम और आसपास की कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन की घोषणा की है। आम दर्शकों के लिए स्टेडियम के आसपास पार्किंग उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे में निजी वाहन से जाने के बजाय मेट्रो का विकल्प चुनना उपयोगी रहेगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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