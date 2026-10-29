क्या आप दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में जा रहे हैं? अगर हां तो जान लीजिए 5 जरूरी बातें
क्या आप भी दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम जाने की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां तो घर से निकलने से पहले सुरक्षा और ट्रैफिक से जुड़ी जरूरी बातें जान लें।
क्या आप भी दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम जाने की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां तो घर से निकलने से पहले सुरक्षा और ट्रैफिक से जुड़ी 5 जरूरी बातें जान लें। शुक्रवार को होने वाले इस कॉन्सर्ट के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं, दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक स्टेडियम और आसपास की कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे। ऐसे में अगर आप निजी वाहन से जाने की सोच रहे हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है।
1. कितने बजे शुरू होगा कॉन्सर्ट?
दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट शाम 7:30 से 8 बजे के बीच शुरू होने और रात 10 बजे तक खत्म होने की उम्मीद है। बड़ी संख्या में प्रशंसकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए समय से निकलने की योजना बनाएं।
2. मेट्रो से जाना सबसे बेहतर विकल्प
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों को मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। दिलजीत दोसांझ ने भी अपने इंस्टाग्राम वीडियो संदेश में प्रशंसकों से मेट्रो से आने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर आम लोगों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- वायलेट लाइन: JLN स्टेडियम या जंगपुरा मेट्रो स्टेशन पर उतरकर गेट नंबर 13, 14 और 17 तक पैदल पहुंच सकते हैं।
- येलो लाइन: INA या जोर बाग मेट्रो स्टेशन पर उतरें। यहां से वाहन लेकर कुशक नाला बस डिपो सिग्नल के पास पहुंच सकते हैं। यह स्टेडियम के गेट नंबर 3, 6 और 8 के लिए उपयोगी है।
3. दोपहर 1 बजे से लागू रहेंगे ट्रैफिक प्रतिबंध
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक स्टेडियम और आसपास की सड़कों पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे। इन सड़कों पर यात्रा करने से पहले वैकल्पिक रास्तों की जानकारी जरूर लें।
प्रमुख प्रभावित सड़कें और इलाके:
- भीष्म पितामह मार्ग
- लोधी रोड
- लाला लाजपत राय मार्ग
- आर्चबिशप मकारियोस मार्ग
- चौथी और पांचवीं एवेन्यू रोड
- CGO कॉम्प्लेक्स की आंतरिक सड़कें
- लोधी कॉलोनी की आंतरिक सड़कें
- INA और जंगपुरा मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के बीच बरापुला फ्लाईओवर का हिस्सा
- दयाल सिंह कॉलेज रोड
4. इन रास्तों पर बदलेगा ट्रैफिक
- लाला लाजपत राय मार्ग और JLN मार्ग का जंक्शन: वाहनों को लोधी फ्लाईओवर की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
- भीष्म पितामह मार्ग पर JLN स्टेडियम सिग्नल: स्टेडियम के गेट नंबर 1 और कोटला मुबारकपुर फ्लाईओवर की ओर जाने वाले वाहनों को अनुमति नहीं होगी। वाहन चालकों को मेहर चंद मार्केट और लोधी कॉलोनी की ओर यू-टर्न लेना होगा।
- कुशक नाला बस डिपो सिग्नल: स्टेडियम के गेट नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 की ओर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वाहनों को लोधी रोड के लिए चौथी एवेन्यू रोड या अरबिंदो मार्ग के लिए INA की ओर भेजा जाएगा।
- लोधी रोड: लोधी फ्लाईओवर सिग्नल से अरबिंदो मार्ग के बीच यातायात की अनुमति रहेगी। हालांकि, निर्धारित डायवर्जन पॉइंट पर दयाल सिंह कॉलेज रोड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
जरूरत पड़ने पर पुलिस कोटला मुबारकपुर सिग्नल और भीष्म पितामह मार्ग-लोधी रोड टी-जंक्शन पर अतिरिक्त डायवर्जन भी लागू कर सकती है।
5. कैब और ऑटो कहां छोड़ेंगे?
टैक्सी, ऑटो और कैब चालकों को सड़क किनारे वाहन रोकने या पार्क करने से बचने और तय पिक-अप व ड्रॉप-ऑफ पॉइंट का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित स्थानों में ये शामिल हैं:
- आर्चबिशप मकारियोस मार्ग
- प्रगति विहार स्थित लाल मस्जिद
- कुशक नाला बस डिपो सिग्नल
दक्षिण, पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिल्ली से आने वाले यात्रियों को लाला लाजपत राय मार्ग के जरिए प्रगति विहार स्थित लाल मस्जिद के निर्धारित ड्रॉप-ऑफ पॉइंट तक पहुंचने की सलाह दी गई है। वहीं, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण दिल्ली से आने वाले लोग अरबिंदो मार्ग और लोधी रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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