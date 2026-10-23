दिलजीत दोसांझ को सपोर्ट करने लगे अभिजीत दीपके, पहले मारे ताने; पुलिस ने बदला मूड

मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम को दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। इस मुद्दे पर जमकर सियायी बयानबाजी शुरू हो गई है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने भी इसपर प्रतिक्रिया दी है।

दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने के बाद अभिजीत दीपके ने रिएक्ट किया है। (Photo- दिलजीत दोसांझ- HT, अभिजीत दीपके- ANI)

सिंगर दिलजीत दोसांझ पर नाराजगी जता चुके कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके अब उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। दरअसल, यह मामला दिलजीत दोसांझ के आगामी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसकी अनुमति दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। दीपके ने बगैर नाम लिए इस फैसले को लेकर तंज कसा है। खास बात है कि पंजाबी गायक के बयान को लेकर सीजेपी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान नाराजगी जताई थी।

अभिजीत दीपके ने लिखा, 'कॉन्सर्ट्स से भी डर गए क्या।' हालांकि, उन्होंने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन दिल्ली पुलिस से जुड़ी खबर को शेयर कर यह टिप्पणी की है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है।

इस दिल्ली शो की तारीख में पहले ही बदलाव किया गया था। यह पहले एक नवंबर को होने वाला था और बाद में इसे बदलकर 30 अक्टूबर कर दिया गया था। बुक माय शो, ने पहले संकेत दिया था कि मूल तारीख के लिए खरीदे गए टिकट बदलाव के बाद भी वैध रहेंगे।

क्या बोली दिल्ली पुलिस पीटीआई भाषा के अनुसार, दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बुकमाय शो लाइव प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अनिल मखीजा को 21 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में बताया कि दिलजीत दोसांझ के 'ऑरा इंडिया टूर दिल्ली' सं‍गीत कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के अनुरोध पर गौर किया गया, लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती। पत्र में कहा गया कि खतरे से जुड़ी विशेष जानकारी, त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की कई जिम्मेदारियों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी अन्य चिंताओं को देखते हुए संगीत समारोह की अनुमति देना संभव नहीं है।

दिल्ली में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम दिलजीत के 'ऑरा वर्ल्ड टूर' के भारत चरण की शुरुआत करता। राष्ट्रीय राजधानी के बाद उन्हें छह शहरों - इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ जाना था। 'वर्ल्ड टूर' के तहत, दिलजीत उत्तर अमेरिका व यूरोप के कई देशों और ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तुति दे चुके हैं।

पहले कसा था तंज दरअसल, जून-जुलाई में जब सीजेपी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, तब दोसांझ से भी इसे लेकर सवाल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह भी जंतर पर जाएंगे। इसपर उन्होंने कहा था, 'मुझे इन सब चीजों से दूर रखें...। भाई में एक आर्टिस्ट हूं। मैं कोई राजनेता नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्या समझ रहे हैं।'

उन्होंने कहा था, 'देखिए, सबकुछ हमेशा सही नहीं हो सकता। इस दुनिया में हमेशा सबकुछ सही नहीं होगा...। तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं और जिनके लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, उन्हें भी शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है।'