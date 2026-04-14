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HC में केजरीवाल की दलीलों पर दिग्विजय सिंह ने की तारीफ, जज को लेकर भी कही बड़ी बात

Apr 14, 2026 07:19 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अदालत में सुनवाई के वीडियो पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रिएक्शन देते हुए अरविंद केजरीवाल की तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायमूर्ति को लेकर टिप्पणी भी की।

HC में केजरीवाल की दलीलों पर दिग्विजय सिंह ने की तारीफ, जज को लेकर भी कही बड़ी बात

आबकारी नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी पैरवी खुद करते नजर आए। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की तीखी टिप्पणियों के बीच अदालत में केजरीवाल ने विस्तार से अपनी दलीलें रखीं। सुनवाई के वीडियो पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रिएक्शन देते हुए अरविंद केजरीवाल की तारीफ की है। उन्होंने केजरीवाल को "बहुत हिम्मत वाला" कहा। इसके साथ ही न्यायमूर्ति के लिए भी बड़ी बात कही।

केजरीवाल को बताया- बहुत हिम्मत वाला

दिग्विजय सिंह ने सुनवाई की वीडियो का एक हिस्सा एक्स पर शेयर करते हुए लिखा- "दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ लड़ने का फैसला "बहुत हिम्मत वाला" है। उन्होंने अपने केस में यकीनन एक सही स्कोरिंग पॉइंट हासिल किया है।" इसका आसान शब्दों में मतलब है कि केजरीवाल ने अपने केस में कानूनी तौर पर एक मजबूत दलील या पॉइंट हांसिल किया है।

जज को लेकर क्या बोले दिग्विजय सिंह

इसके बाद दिग्विजय सिंह ने सुनवाई कर रहीं जज के बारे में एक अहम टिप्पणी करते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने लिखा- "माननीय न्यायमूर्ति सुश्री शर्मा को इस केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए।" दिग्विजय सिंह के समर्थन वाले इस ट्वीट पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए लिखा- "धन्यवाद दिग्विजय जी।"

जज बोलीं- मैं खुद को अलग नहीं कर सकतीं

आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भी न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा को इस मामले से हटने की अपील की थी। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा था- "मैं खुद को अलग नहीं कर सकती।" उन्होंने आगे कहा- “रिक्यूज़ल सिर्फ़ दो वजहों से होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको लग रहा है कि मैं आपके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी या फिर मैं सीबीआई व ईडी को राहत दे रही हूं। ऐसा नहीं है। इसे साबित करने के लिए ठोस तथ्य पेश करें।”

digvijay singh

न्यायमूर्ति के हटाए जाने की दलील पर क्या बोले केजरीवाल

न्यायमूर्ति शर्मा को सुनवाई से हटाए जाने के अनुरोध वाली अपनी याचिका पर दलीलें पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा- सुनवाई से अलग किए जाने संबंधी कानून के तहत सवाल न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा या ईमानदारी का नहीं है, बल्कि वादी के मन में "उनके पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने की उचित आशंका" का है।

केजरीवाल

केजरीवाल बोले- क्या मुझे न्याय मिलेगा?

केजरीवाल ने दावा किया कि सीबीआई की याचिका और भाजपा के एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी से जुड़े एक अन्य मामले को छोड़कर, न्यायमूर्ति शर्मा के समक्ष किसी अन्य मामले की सुनवाई इतनी तेज "गति" से नहीं हो रही है। केजरीवाल ने कहा, “मैं स्तब्ध था और मुझे इस बात की आशंका है कि कहीं अदालत पक्षपातपूर्ण रवैया तो नहीं अपना रही है और क्या मुझे न्याय मिलेगा। इसकी इतनी जल्दी क्या थी? इसकी जरूरत क्यों थी?”

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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