काम की बात: गाजियाबाद के गांव-गांव तक पहुंची डिजिटल सेवा, कॉमन सर्विस सेंटर में कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी
गाजियाबाद के गांव-गांव तक डिजिटल सेवा पहुंच चुकी है। गांवों में बनाए गए कॉमन सर्विस सेंटर में कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकारी प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक के लिए अब शहर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ये सेंटर इसी महीने पंचायतों को सौंप दिए जाएंगे।
गाजियाबाद के गांव-गांव तक डिजिटल सेवा पहुंच चुकी है। गांवों में बनाए गए कॉमन सर्विस सेंटर में कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकारी प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक के लिए अब शहर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ये सेंटर इसी महीने पंचायतों को सौंप दिए जाएंगे।
गाजियाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए 11 गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। ये सभी सेंटर इसी महीने पंचायतों को हैंडओवर कर शुरू कराए जाएंगे। इन सेंटरों पर ग्रामीण लोगों को सरकारी प्रमाणपत्र बनवाने, खेती के कागज निकलवाने से लेकर बैंकिंग की सुविधा मिल सकेगी।
शहर के चक्कर से छुटेगा पीछा
जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकारी प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर बैंकिंग सेवाओं के लिए अब शहर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिले की 11 पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का निर्माण कराया गया है। इसी महीने संबंधित ग्राम पंचायतों को सेंटर हैंडओवर किए जाएंगे। करीब 55 लाख रुपये की लागत से तैयार किए गए सभी केंद्रों के शुरू होने के बाद ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी प्रमाणपत्र बनवाने, खेती से जुड़े दस्तावेज प्राप्त करने और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ अपने घर के पास में ही मिल सकेगा।
इन गांवों में सुविधा
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नाहल, मोह डबारसी, तलहेटा और मुरादगाम पुर्सी, रिवाली कला, बड़का आरिफपुर, मोरटी, नूरपुर, मसूरी, कौशलिया, सादतनगर इकला में इन सेंटरों का निर्माण कराया गया है। यहां ग्रामीणों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि योजना, पेंशन योजना, पीएम आवास योजना, श्रम कार्ड पंजीकरण जैसी कई सरकारी सेवाएं एक स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
संचालकों की नियुक्ति की जाएगी
जिला पंचायती राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करने के लिए संचालक की नियुक्ति की जाएगी। इन सेंटरों को चलाने के लिए लोगों के चयन की प्रक्रिया की जा रही है। कॉमन सेंटर शुरू हो जाने के बाद ग्रामीण लोगों को सहूलियत होगी।
बैंकिंग सुविधा भी मिल सकेंगी
सेवा केंद्रों पर बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध होंगी सेवा केंद्रों पर बैंकिंग सुविधाएं भी दी डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो एटीएम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। इससे ग्रामीण लोगों को शहर अपने खातों से पैसे निकालने, जमा करने और अन्य वित्तीय कार्यों के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे लोगों का रुपये और समय की बचत होगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।