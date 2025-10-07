दिल्ली में एक और साइबर क्राइम, 80 साल के बुजुर्ग से ठगे साढ़े 42 लाख रु; आरोपियों ने ऐसे बनाया शिकार

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने ठगी की यह वारदात 80 साल से ज्यादा उम्र के एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के साथ अंजाम दी। इस दौरान पीड़ित को कुछ वॉट्सऐप नंबरों से धोखाधड़ी वाले कॉल आए थे, जिसके बाद वह उनके जाल में फंस गया।

साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करतेहुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 80 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर साढ़े 42 लाख रुपए की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों ने मनीलॉन्ड्रिंग के नाम पर बुजुर्ग को धमकाते हुए उनसे यह वारदात की थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में 8.49 लाख रुपए की राशि का पता लगाते हुए उसकी रिकवरी के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि ठगी की यह वारदात 80 साल से ज्यादा उम्र के एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के साथ हुई थी। पीड़ित को कुछ वॉट्सऐप नंबरों से धोखाधड़ी वाले कॉल आए, जिनमें कॉल करने वालों ने खुद को ED और CBI का अधिकारी बताते हुए उन पर संदिग्ध वित्तीय लेनदेन में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया और उनसे स्पष्टीकरण पत्र और व्यक्तिगत विवरण मांगते हुए उन्हें लाखों रुपए की राशि जमा करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद पीड़ित बुजुर्ग लोकलाज और बदनामी के डर से उनके खातों में राशि जमा करता रहा।

इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस के उप आयुक्त (DCP अपराध) आदित्य गौतम ने कहा इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान महेंद्र कुमार वैष्णव (उम्र- 37 साल), विशाल कुमार (उम्र- 25 साल) और श्याम दास (उम्र-25 साल) के रूप में हुई है। ये तीनों आरोपी राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों ने 10,000 रुपए प्रति खाता के बदले में अपना चालू बैंक खाता अंतरराज्यीय साइबर अपराधियों के सिंडिकेट को उपलब्ध कराया था, जिससे पीड़ितों से ठगी गई राशि को कई माध्यमों से डायवर्ट और लॉन्ड्रिंग करने में मदद मिलती थी।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बुजुर्ग से हुई ठगी की रकम को 8 अलग-अलग बैंक खातों में भेजा गया था। इन आठ खातों में से एक खाताधारक की पहचान महेंद्र कुमार वैष्णव निवासी पाली के रूप में हुई। जिसके बाद पुलिस उस तक पहुंची और उससे मिली जानकारी के आधार पर अन्य दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपना बैंक खाता 10 हजार रुपए महीना के आधार पर इस सिंडिकेट से जुड़े लोगों को किराये पर दे रखा था।