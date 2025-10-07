Digital Arrest fraud with senior citizen of Rs. 42.5 lacks in Delhi 3 Accused arrested दिल्ली में एक और साइबर क्राइम, 80 साल के बुजुर्ग से ठगे साढ़े 42 लाख रु; आरोपियों ने ऐसे बनाया शिकार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDigital Arrest fraud with senior citizen of Rs. 42.5 lacks in Delhi 3 Accused arrested

दिल्ली में एक और साइबर क्राइम, 80 साल के बुजुर्ग से ठगे साढ़े 42 लाख रु; आरोपियों ने ऐसे बनाया शिकार

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने ठगी की यह वारदात 80 साल से ज्यादा उम्र के एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के साथ अंजाम दी। इस दौरान पीड़ित को कुछ वॉट्सऐप नंबरों से धोखाधड़ी वाले कॉल आए थे, जिसके बाद वह उनके जाल में फंस गया।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 03:01 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में एक और साइबर क्राइम, 80 साल के बुजुर्ग से ठगे साढ़े 42 लाख रु; आरोपियों ने ऐसे बनाया शिकार

साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करतेहुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 80 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर साढ़े 42 लाख रुपए की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों ने मनीलॉन्ड्रिंग के नाम पर बुजुर्ग को धमकाते हुए उनसे यह वारदात की थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में 8.49 लाख रुपए की राशि का पता लगाते हुए उसकी रिकवरी के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि ठगी की यह वारदात 80 साल से ज्यादा उम्र के एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के साथ हुई थी। पीड़ित को कुछ वॉट्सऐप नंबरों से धोखाधड़ी वाले कॉल आए, जिनमें कॉल करने वालों ने खुद को ED और CBI का अधिकारी बताते हुए उन पर संदिग्ध वित्तीय लेनदेन में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया और उनसे स्पष्टीकरण पत्र और व्यक्तिगत विवरण मांगते हुए उन्हें लाखों रुपए की राशि जमा करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद पीड़ित बुजुर्ग लोकलाज और बदनामी के डर से उनके खातों में राशि जमा करता रहा।

इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस के उप आयुक्त (DCP अपराध) आदित्य गौतम ने कहा इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान महेंद्र कुमार वैष्णव (उम्र- 37 साल), विशाल कुमार (उम्र- 25 साल) और श्याम दास (उम्र-25 साल) के रूप में हुई है। ये तीनों आरोपी राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों ने 10,000 रुपए प्रति खाता के बदले में अपना चालू बैंक खाता अंतरराज्यीय साइबर अपराधियों के सिंडिकेट को उपलब्ध कराया था, जिससे पीड़ितों से ठगी गई राशि को कई माध्यमों से डायवर्ट और लॉन्ड्रिंग करने में मदद मिलती थी।

दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक से 42.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी, 3 आरोपी गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बुजुर्ग से हुई ठगी की रकम को 8 अलग-अलग बैंक खातों में भेजा गया था। इन आठ खातों में से एक खाताधारक की पहचान महेंद्र कुमार वैष्णव निवासी पाली के रूप में हुई। जिसके बाद पुलिस उस तक पहुंची और उससे मिली जानकारी के आधार पर अन्य दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपना बैंक खाता 10 हजार रुपए महीना के आधार पर इस सिंडिकेट से जुड़े लोगों को किराये पर दे रखा था।

आगे की पूछताछ में इन तीनों आरोपियों ने संगठित साइबर गिरोहों को प्रोफेशनल तरीके से अपना खाता उपलब्ध कराने की बात स्वीकार कर ली। इस दौरान इन आरोपियों ने अपनी चेकबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स (लॉग इन आईडी व पासवर्ड) आरोपियों को देने की बात कबूल की। आरोपी देश के अलग-अलग हिस्सों में धोखाधड़ी करने के बाद रकम इन्हीं खातों में ट्रांसफर करके निकाल लिया करते थे। DCP ने बताया कि पुलिस ने यह सफलता इंस्पेक्टर शिव राम के नेतृत्व और अनिल कुमार, एसीपी/साइबर सेल की निगरानी में कार्रवाई करते हुए हासिल की। साथ ही पुलिस ने आगे की जांच जारी रहने की बात भी कही है।