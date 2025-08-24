उन्हें रोते हुए नहीं छोड़ना चाहता था; दिल्ली में माता-पिता और भाई की हत्या के आरोपी ने क्या कहा?

दिल्ली में पिछले दिनों खौफनाक मामला सामने आया था जिसमें एक सख्स ने अपने माता-पिता और बड़े भाई की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। अब उसने पूरे परिवार की हत्या के पीछे की वजह बताई है।

दिल्ली में पिछले दिनों खौफनाक मामला सामने आया था जिसमें एक सख्स ने अपने माता-पिता और बड़े भाई की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। अब उसने पूरे परिवार की हत्या के पीछे की वजह बताई है। 22 साल के सिद्धार्थ ने दो बार आत्महत्या की कोशिश की थी लेकिन दोनों बार सफल नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने परिवार की हत्या इसलिए की ताकी उसकी मौत के बाद वह पीछे से रोए नहीं।

दक्षिण दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में अपने घर में अपने माता-पिता और बड़े भाई की हत्या करने वाले सिद्धार्थ को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह एम्स दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान सिद्धार्थ के रूप में हुई है और वह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, उसे गुरुवार शाम एम्स दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफ़ॉर्म से कूदने की कोशिश करते हुए गिरफ़्तार किया गया। पुलिस और सुरक्षा गार्ड ने उसे देखा और उसे बचाने के लिए दौड़े। जब उससे पूछा गया कि उसने यह कदम क्यों उठाया, तो उसने अपने पिता, मां तथा भाई की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान प्रेम सिंह, उनकी पत्नी रजनी और उनके बड़े बेटे ऋतिक (24) के रूप में हुई है। प्रेम की उम्र 45 से 50 के बीच है, जबकि रजनी की उम्र 40 से 45 साल बताई गई है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ के दौरान सिद्धार्थ ने कहा, वह महीनों से अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। पिछले तीन महीनों में उसने कम से कम छह बार आत्महत्या की कोशिश की। उसके परिवार के सदस्य उसकी आत्महत्या की प्रवृत्ति से परेशान थे और रोते रहते थे। उसने कहा कि वह उन्हें कभी दुखी नहीं छोड़ना चाहता था और इसीलिए उसने आत्महत्या करने से पहले उन्हें मारने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक डीसीपी (दक्षिण) अंकित चौहान ने बताया, उसने पहले अपनी मां पर पत्थर से वार किया, फिर गला घोंटा और चाकू घोंपकर हत्या की। इसी तरह, घर से निकलने से पहले उसने अपने पिता और भाई की भी हत्या कर दी।