'तो क्या हमारे बच्चों को भूत ने मारा', ऐसा क्यों बोले निठारी कांड में मारे गए बच्चों के परिजन

'तो क्या हमारे बच्चों को भूत ने मारा', ऐसा क्यों बोले निठारी कांड में मारे गए बच्चों के परिजन

संक्षेप: अदालत ने कहा कि कोली की दोषसिद्धि को केवल एक मामले में बरकरार रखना असंगत और अन्यायपूर्ण होगा, जबकि समान तथ्यों के आधार पर शीर्ष अदालत ने अन्य सभी मामलों में उसकी दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था।

Wed, 12 Nov 2025 03:19 PM
नोएडा में करीब 20 साल पहले सामने आए सनसनीखेज निठारी हत्याकांड में मारे गए बच्चों के परिवारों ने पूछा है कि अगर उनके बच्चों को सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर ने नहीं मारा था, तो क्या फिर उन्हें किसी 'भूत' ने मारा था। उन्होंने यह सवाल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले के एकमात्र दोषी सुरेंद्र कोली को आरोपों से बरी किए जाने के बाद पूछा, और उसकी रिहाई पर सवाल उठाए।

कोली को एक ऐसे मामले में बरी किया गया, जिसमें वह उम्रकैद की सजा काट रहा था। उस पर आरोप था कि उसने इन बच्चों की हत्या उस वक्त की थी, जब वह निठारी में रहने वाले व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर के घर में घरेलू सहायक के रूप में काम करता था।

इस मामले में मंगलवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक मृत बच्चे के पिता ने कहा, 'हमें बहुत दुख हुआ था जब पंढेर (मोनिंदर सिंह पंढेर) को बरी कर दिया गया था, जबकि उसने तो पुलिस के सामने अपना अपराध भी कबूल कर लिया था। और अगर पंढेर भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, अगर कोली (सुरेंद्र कोली) इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो उन्हें इतने सालों तक जेल में क्यों रखा गया? ऐसे में, उन्हें जेल में डालने वालों को फांसी होनी चाहिए। अगर वे अपराधी नहीं हैं, तो कौन है?'

एक अन्य पीड़ित परिवार ने पूछा कि अगर मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली ने उनके बच्चों की हत्या नहीं की है, तो दोषी कौन है। कोली को बरी किए जाने के फैसले पर गुस्सा जताते हुए एक पीड़ित बच्चे की मां ने कहा, 'मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली) ने इतने सारे बच्चों की हत्या की। लेकिन इस मामले में कुछ नहीं किया जा रहा है। अब दोषी कौन है? क्या उस घर में कोई भूत था जिसने सभी बच्चों को मार डाला? वे बच्चों को मारते थे और अंगों की तस्करी करते थे। अब वे कहते हैं कि वे निर्दोष हैं। भले ही कानून उन्हें छोड़ रहा है, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेगा।'

बता दें कि साल 2006 में सामने आए नोएडा के सनसनीखेज निठारी हत्याकांड मामले के एकमात्र दोषी सुरेंद्र कोली को 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मामले में भी बरी कर दिया और आदेश दिया कि अगर किसी अन्य मामले में जरूरत नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। निठारी हत्याकांड का यह 13वां मामला था, जिसमें कोली को बरी किया गया। इससे पहले 12 अन्य संबंधित मामलों में उसे पहले ही बरी किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निठारी हत्याकांड के एक मामले में सुरेन्द्र कोली की दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली उसकी सुधारात्मक याचिका को स्वीकार करते हुए उसे बरी कर दिया, जिससे उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। कोली निठारी हत्याकांड के अन्य मामलों में पहले ही बरी हो चुका है।

यह मामला साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव के पास सेक्टर-31 में हुई बच्चों और महिलाओं की सिलसिलेवार हत्याओं से जुड़ा है। इस हत्याकांड का खुलासा व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे एक नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिलने के साथ हुआ था। उस समय सुरेंद्र कोली, पंढेर के घर में घरेलू सहायक था।

कोली को 15 साल की एक लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे शीर्ष न्यायालय ने 2011 में बरकरार रखा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2023 में निठारी से जुड़े 12 अन्य मामलों में निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को पलटते हुए उसे बरी करने के बाद कोली ने फिर से अदालत का रुख किया। उच्च न्यायालय ने सह-आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को भी दो मामलों में बरी कर दिया था।

कोली की रिहाई का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि कोली की दोषसिद्धि को केवल एक मामले में बरकरार रखना, जबकि शीर्ष अदालत ने समान तथ्यों के आधार पर अन्य सभी मामलों में उसकी दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था, असंगत और अन्यायपूर्ण होगा।

