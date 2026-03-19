‘धुरंधर पार्ट 2’ : नोएडा के DLF मॉल में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हंगामा, शो बीच में रुकने से भड़के दर्शक

नोएडा के DLF मॉल में बुधवार को ‘धुरंधर पार्ट 2’ फिल्म की स्क्रीनिंग बीच में ही रोकने से अफरा-तफरी मच गई। इससे फिल्म देखने आए दर्शक नाराज हो गए और हंगामा कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू किया।

नोएडा के DLF मॉल में बुधवार को 'धुरंधर पार्ट 2' (Dhurandhar: The Revenge) फिल्म की स्क्रीनिंग बीच में ही रोकने से अफरा-तफरी मच गई। इससे फिल्म देखने आए दर्शक नाराज हो गए और हंगामा कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू किया। दर्शकों के मुताबिक, फिल्म के कई शो इंटरवल के दौरान रोक दिए गए और फिल्म का दूसरा हिस्सा नहीं दिखाया गया। कई लोगों ने बताया कि उन्हें थिएटर मैनेजमेंट की तरफ से कोई साफ जानकारी नहीं दी, जिससे उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ा। कुछ दर्शकों ने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म के बाकी शो भी पहले से कोई जानकारी दिए बिना ही अचानक रद्द कर दिए गए।

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह रुकावट एक ‘तकनीकी गड़बड़ी’ की वजह से हुई थी, लेकिन इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई।

इंटरवल के बाद फिल्म रोकने से भड़के दर्शक एक दर्शक ने बताया कि मैंने 5:45 बजे के लिए एक 'पेड प्रीव्यू' बुक किया था, लेकिन उन्होंने शो 30 मिनट देर से शुरू किया। फिर 8 बजे इंटरवल हुआ और तब से हम बस फिल्म के दूसरे हिस्से का इंतजार कर रहे हैं। 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। हां, अब लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और हमें कोई अपडेट नहीं मिला है।

वहीं, एक अन्य ग्राहक ने समस्या के बावजूद टिकटों की बिक्री जारी रहने पर चिंता जताई। उसने कहा, “मैं यह बात खास तौर पर बताना चाहूंगा कि इस खास थिएटर के लिए अभी भी बुकिंग खुली हुई है। मुझे पक्का नहीं पता कि वहां तकनीकी खराबी ठीक हो पाएगी या नहीं, लेकिन फिर भी वे टिकट बेच रहे हैं—आप जानते हैं, 1020 और 1030 रुपये वाले टिकट, वे अभी भी बिक रहे हैं। इस बारे में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।”

डायरेक्टर आदित्य धर ने दर्शकों से मांगी माफी फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर ने बुधवार को दर्शकों से माफी मांगी, क्योंकि आखिरी समय में शो रद्द होने और देरी की वजह से कई इलाकों में ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के पेड प्रीव्यू प्रभावित हुए थे।

एक बयान में उन्होंने कहा, “हमारे प्यारे धुरंधर परिवार के लिए, धुरंधर हमारे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है - यह कुछ ऐसा है जिसे हमने जिया है, पाला-पोसा है और आप सभी के साथ, एक ही पल में, हर भाषा में साझा करने का सपना देखा है।”

उन्होंने आगे कहा, "पूरे भारत में हमारे अधिकतर हिंदी शो शाम 5 बजे से तय समय पर चल रहे हैं। हमारे सभी तमिल और तेलुगु शो रात 9 बजे से शुरू होंगे। हालांकि, अचानक आई कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से हमारे मलयालम और कन्नड़ शो कल सुबह से शुरू होंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर जिस डब्ड वर्जन के टिकट आपके पास हैं, वह अभी आपके सिनेमा में नहीं चल रहा है, तो आपके पास रिफंड लेने या उसके बजाय सबटाइटल के साथ हिंदी वर्जन देखने का विकल्प होगा। इस असुविधा के लिए हम सचमुच माफ़ी चाहते हैं। इस फिल्म के लिए आपका प्यार हमारे लिए सब कुछ है, और हम इसे आपके साथ शेयर करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।"

आज रिलीज हो रही धुरंधर-2 फिल्म धुरंधर-2 फिल्म 19 मार्च को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, जो ईद, गुड़ी पड़वा और उगादी जैसे त्योहारों के मौके पर आ रही है। यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में रिलीज हो रही है।