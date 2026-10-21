सौरव-आशुतोष को ध्रुव राठी ने बताया, ‘नए जमाने का स्वतंत्रता सेनानी’, दीपके बोले- जान हाजिर है
उनकी रिहाई पर यूट्यूबर ध्रुव राठी और CJP फाउंडर अभिजीत दीपके गदगद दिखाई दे रहे हैं। दीपके ने एक्स ट्वीट में दोनों को अपना नेता बताया है। वहीं ध्रुव राठी ने उनकी तुलना देश के स्वतंत्रता सेनानियों से करते हुए लिखा- हमारे नए जमाने के स्वतंत्रता सेनानी।
कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका और सौरभ दास 7 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो चुके हैं। रिहाई के ये आदेश SEM कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। उनकी रिहाई पर यूट्यूबर ध्रुव राठी और CJP फाउंडर अभिजीत दीपके गदगद दिखाई दे रहे हैं। दीपके ने एक्स ट्वीट में दोनों को अपना नेता बताया है। वहीं ध्रुव राठी ने उनकी तुलना देश के स्वतंत्रता सेनानियों से करते हुए लिखा- हमारे नए जमाने के स्वतंत्रता सेनानी।
सौरव-आशुतोष को ध्रुव ने बताया, ‘नए जमाने का स्वतंत्रता सेनानी’
दीपके पहले भी आशुतोष रांका और सौरभ दास को अपना नेता बता चुके हैं। वीडियो संदेश में उन्होंने माना था कि दोनों सह-संयोजक उन्हें जो भी आदेश देते हैं, वह उन्हें फॉलो करते हैं। उस बयान के बाद से दीपके द्वारा ये बात लगातार और कई बार दोहराई गई है। रिहाई के आदेश आने के बाद जब ध्रुव राठी ने आशुतोष और सौरभ की फोटो शेयर करते हुए लिखा- “सौरव और आशुतोष, आपका फिर से स्वागत है! हमारे आज के जमाने के स्वतंत्रता सेनानी।”
अभिजीत दीपके ने कहा नेता, फिर बोले- जान हाजिर है
ध्रुव राठी के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए दीपके ने लिखा- "मेरे नेता।" वहीं दीपके ने एक अन्य ट्वीट में इस बात को और विस्तार दिया। उन्होंने लिखा- "सौरव और आशु न सिर्फ मुझसे बेहतर हैं, बल्कि मुझसे कहीं ज़्यादा बड़े नेता हैं। मेरे नेता, आपके आदेश मानकर मुझे खुशी होगी।" इसके बाद लिखा- "जान हाजिर है।" फिर मजाकिया लहजे में लिखा- “लेकिन इसके बाद मेरे बिना गार्डन में कोई अकेला नहीं घूमेगा!”
सौरभ-आशुतोष की रिहाई पर शेयर किया था चक दे इंडिया का गाना
तिहाड़ से जमानत मिलने की खबर आने के बाद दीपके ने चक दे इंडिया फिल्म के गाने की विडियो शेयर की थी। इस वीडियो में शाहरुख खान को टीम इंडिया के जीतने की खुशी में भावुक दिखाया गया होता है। शाहरुख तिरंगा की तरफ देखते हैं और फिर जीत की खुशी मना रहीं इंडियन महिला हॉकी प्लेयर्स को।
सौरभ-आशुतोष को इसलिए हुई थी न्यायिक हिरासत, जानिए वजह
आपको बताते चलें कि दिल्ली में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को सौरव दास और आशुतोष रांका को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों को 14 अक्टूबर से हिरासत में रखा गया था। वे निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ प्रदर्शन के तहत जंतर-मंतर पहुंचे थे और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया था।
इससे पहले, 14 अक्टूबर को कार्यपालक मजिस्ट्रेट महेश कुमार मीणा ने दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले में आगे की सुनवाई 19 अक्टूबर को निर्धारित थी। उस दिन दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी गई थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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