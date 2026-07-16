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दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वापस लिया हड़ताल का फैसला, इस प्रस्ताव के विरोध में रोका था काम

By Sourabh Jain
एएनआई, नई दिल्ली
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DHCBA दिल्ली की जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को 2 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव का विरोध कर रही है। उसका तर्क है कि इस कदम से ज्यादा कीमत वाले कई दीवानी (सिविल) और व्यावसायिक विवाद दिल्ली हाई कोर्ट से जिला न्यायपालिका में चले जाएंगे।

दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वापस लिया हड़ताल का फैसला, इस प्रस्ताव के विरोध में रोका था काम

दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध में हड़ताल पर जाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। एसोसिएशन ने यह फैसला केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ हुई बैठक और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय से मिले आश्वासन के बाद लिया। उपाध्याय ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी चिंताओं पर विचार किया जाएगा। जिसके बाद अब वकील शुक्रवार से एकबार फिर दिल्ली हाई कोर्ट में सामान्य आधार काम करना शुरू कर देंगे।

इस बारे में एक बयान जारी करते हुए DHCBA ने बताया कि चीफ जस्टिस ने बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति को इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए बुलाया था और भरोसा दिलाया था कि बार की चिंताओं पर उचित विचार किया जाएगा।

एकजुटता दिखाने के लिए दिया सदस्यों को धन्यवाद

DHCBA ने अपने बयान में आगे कहा कि, 'माननीय केंद्रीय कानून मंत्री के साथ बैठक और माननीय चीफ जस्टिस से मिले आश्वासन के बाद सदस्यों को सूचित किया जाता है कि DHCBA की कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से काम से दूर रहने के अपने फैसले को अभी के लिए रोकने का निर्णय लिया है।' इस दौरान एसोसिएशन ने काम से दूर रहने की अवधि के दौरान सहयोग और एकजुटता दिखाने के लिए अपने सदस्यों का धन्यवाद भी किया।

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'हमारी ओर से जारी रहेगा अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का विरोध'

इसके साथ ही, DHCBA ने यह भी साफ किया कि उसने दिल्ली की जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को 2 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव का विरोध वापस नहीं लिया है। बार एसोसिएशन ने कहा, 'हालांकि, इस मुद्दे के लिए बार की कोशिशें बिना रुके जारी रहेंगी'। जिसके बाद माना जा रहा है कि एसोसिएशन उचित माध्यमों से इस मुद्दे को उठाना जारी रखेगी।

गुरुवार से गए थे हड़ताल पर, शाम होते-होते बदला फैसला

अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, बार एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से दिल्ली हाई कोर्ट में काम से दूर रहने का आह्वान किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान, वकील शारीरिक और वर्चुअल, दोनों तरह से अदालत में पेश होने से दूर रहे। हालांकि केंद्रीय कानून मंत्री के साथ बातचीत और चीफ जस्टिस से मिले इस आश्वासन के बाद कि बार की बात पर विचार किया जाएगा, कार्यकारी समिति ने हड़ताल रोकने का निर्णय किया।

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DHCBA दिल्ली की जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को 2 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव का विरोध कर रही है। उसका तर्क है कि इस कदम से ज्यादा कीमत वाले कई दीवानी (सिविल) और व्यावसायिक विवाद दिल्ली हाई कोर्ट से जिला न्यायपालिका में चले जाएंगे।

हालांकि, एसोसिएशन ने साफ कहा है कि वह संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत के जरिए आर्थिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ अपनी कोशिशें जारी रखेगी।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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