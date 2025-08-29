दिल्ली के धौलाकुआं को मिलेगी जाम से निजात, सरकार का ये खास प्रोजेक्ट हुआ शुरू

दिल्ली के धौला कुआं जंक्शन को ट्रैफिक जाम और जलभराव से मुक्त करने के लिए NHAI ने एक बड़ी योजना बनाई है, जिसमें स्लिप रोड का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण और जल निकासी की व्यवस्था को सुधारना शामिल है।

दिल्ली का धौला कुआं जंक्शन, जो हमेशा ट्रैफिक की भीड़ और बारिश में जलभराव की मार झेलता है, अब एक नए अवतार में नजर आएगा। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस व्यस्ततम जंक्शन को जाम-मुक्त और यात्रियों के लिए सुगम बनाने का बीड़ा उठाया है। सड़कों को चौड़ा करने से लेकर नए स्लिप रोड तक, कई बड़े बदलावों की योजना तैयार है।

स्लिप रोड का नया प्लान NHAI ने धौला कुआं के ट्रैफिक को राहत देने के लिए एक खास तीन लेन वाला स्लिप रोड बनाने का फैसला किया है। ये स्लिप रोड खासतौर पर उन वाहनों के लिए होगा जो NH-48 से नरेना की ओर जाते हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस से सुब्रोतो पार्क पुलिस पोस्ट के पास 785 वर्ग मीटर जमीन मांगी गई है। इस प्रोजेक्ट में पुलिस पोस्ट के सामने के हिस्से को भी थोड़ा शिप्ट करना होगा। दिल्ली पुलिस ने इस प्रोजेक्ट के लिए ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) के साथ डिजाइन और लागत का अनुमान एनएचएआई को भेज दिया है, जो अब विचाराधीन है।

सड़कें होंगी चौड़ी, लेकिन पेड़ों का क्या? NH-48 के सुब्रोतो पार्क एयर फोर्स स्टेशन के पास वाले हिस्से को चौड़ा करने की योजना भी तैयार है। इसके लिए करीब 78 पेड़ों को काटना या शिफ्ट करना होगा। 2024 में पेड़ों के शिफ्ट की मंजूरी मिली थी, लेकिन जुलाई में काम रुक गया था और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब वह रोक हट चुकी है और मामला सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के पास है। 2018 में एनएचएआई ने परेड रोड जंक्शन पर एक स्लिप लेन खोली थी, जिससे एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैफिक को काफी राहत मिली थी। लेकिन धौला कुआं का जाम अभी भी एक पहेली बना हुआ है।

जलभराव से जंग धौला कुआं में बारिश का पानी सड़कों पर तालाब बन जाता है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। एनएचएआई ने इस समस्या को तीन चरणों में हल करने की योजना बनाई है-

धौला कुआं जंक्शन से परेड ग्राउंड तक का हिस्सा।

परेड रोड जंक्शन से उलन बटार मार्ग तक।

द्वारका रोड-थिम्मया मार्ग का हिस्सा। हाल की जांच में पता चला कि NH-48 के पास पिलर नंबर 156 के आसपास की नाली का कोई आउटलेट नहीं है, जिसके कारण पानी जमा हो जाता है और अंडरपास तक बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। NHAI ने अस्थायी पंप लगाए हैं और नालियों की सफाई और आउटलेट बनाने का काम शुरू कर दिया है। PWD भी परेड ग्राउंड पर पंप लगाएगा ताकि पानी की निकासी तेज हो सके।

हाई-लेवल मीटिंग में बनी रणनीति पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने NHAI और अन्य विभागों जैसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, PWD, BSES, दिल्ली जल बोर्ड और MCD के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में टोल प्लाजा पर जाम, राजस्व विवाद, टोलिंग सिस्टम को अपग्रेड करने, और हाइवे पर अतिक्रमण व कचरा डंपिंग जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। सिरहोल-राजोकरी बॉर्डर (NH-48), दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, बदरपुर बॉर्डर (NH-19/44) और द्वारका एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा को जाम के हॉटस्पॉट्स के रूप में चिह्नित किया गया।