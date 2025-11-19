Hindustan Hindi News
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गायब डॉक्टरों को तलाशें.. डीजीपी ने दिए आदेश, हर एंगल से हो रही जांच

Wed, 19 Nov 2025 08:30 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने तीन दिन से शहर में डेरा डाला हुआ है। मंगलवार को डीजीपी ने गुप्तचर विभाग के अधिकारियों के साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में जांच की। इस दौरान उन्होंने गायब चल रहे यूनिवर्सिटी के डॉक्टर और अन्य स्टाफ को तलाशने का आदेश दिया।

मंगलवार सुबह डीजीपी सीआईडी प्रमुख सौरव सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ धौज स्थित अल-फलहा यूनिवर्सिटी पहुंचे। यूनिवर्सिटी पहुंचकर उन्होंने वहां छात्र और यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इस मामले में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और डॉक्टर शाहीन सईद और दिल्ली धमाके में मारे गए डॉक्टर उमर के फ्लैट आदि का मुआयना किया। यहां उन्होंने स्टाफ के साथ बातचीत करने के साथ उनके संपर्क में रहने वाले छात्रों से बातचीत की। उन्होंने आरोपी डॉक्टरों के व्यवहार के बारे में जानकारी जुटाई।

इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी परिसर का मौका मुआयना किया। इसके बाद वह यूनिवर्सिटी की मस्जिद भी पहुंचे। यहां उन्हें मौलवी के परिवार के सदस्य मिले। उन्होंने मौलवी के परिवार से भी बातचीत की। इस दौरान ईडी की टीम भी यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ में जुटी हुई थी। डीजीपीइस पूरे प्रकरण में यूनिवर्सिटी प्रशासन की भूमिका से खासे नाराज दिखे। यूनिवर्सिटी में पिछले दो वर्ष से आरोपी डॉक्टर आतंकी साजिश रचने में जुटे हुए थे। इनका व्यवहार भी अलग था। वहीं इनकी पूर्व भूमिका भी संदिग्ध थी।

इन्हें नौकरी देते वक्त भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच नहीं करवाई। इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन की कहीं कोई सकारात्मक भूमिका नजर नहीं आई। यूनिवर्सिटी की ओर से पुलिस को डॉक्टरों की संदिग्ध भूमिका के बारे में कोई सूचना तक नहीं मिली। यूनिवर्सिटी के अंदर की सुरक्षा बेहतर होती तो यहां सफेदपोश आतंकी तंत्र नहीं पनप पाता।

‘अन्य राज्यों की पुलिस के साथ सूचनाएं साझा करेंगे’

डीजीपी ने अल-फलहा यूनिवर्सिटी में निरीक्षण के बाद पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता और डीसी विक्रम सिंह सहित पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में स्वयं मौके पर जाया करें और जांच-पड़ताल का नेतृत्व करें। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ सूचनाएं साझा करें।

इस दौरान डीजीपी ने आदेश दिया कि घटना के बाद से जो भी फैकल्टी गायब हैं, उन्हें जल्द से जल्द तलाश करें। डीजीपी ने कहा कि यूनिवर्सिटी की सुरक्षा खामियों की जांच करें कि सफेदपोश आतंकी तंत्र यहां साजिश में जुटा रहा।

आरोपियों ने अपने ठिकाने बनाए और बिना किसी रुकावट के भारी मात्रा में गोला-बारूद और हथियार जुटा लिए। इस मामले में कुछ पता नहीं चल सका। वहीं, छात्रों से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त करें कि पुलिस की कार्रवाई उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी और आतंकियों के खिलाफ है, उन्हें पुलिस जांच से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम धार्मिक संस्थाओं की जांच करें और सुनिश्चित करें कि वहां लोगों में कट्टरवाद न फैलाया जा रहा हो। यदि कोई भी धार्मिक संस्था किसी नियम को तोड़ रही है तो तुरंत कानून के अनुसार कार्रवाई करें।

लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

डीजीपी ने कहा कि इस तरह के मामलों में कई बार अफवाह भी शुरू हो जाती हैं, उनका फौरन खंडन करें। आतंकी गतिविधियों के बारे में कोई सूचना मिले तो तुरंत कार्रवाई करें। बता दें कि सुरक्षा जांच एजेंसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत करीब 200 से अधिक डॉक्टर और कर्मचारियों की भूमिका की जांच में जुटी हुई है। इनमें से कुछ लोग दिल्ली में धमाके के बाद से यूनिवर्सिटी से चले गए थे। सुरक्षा एजेंसियां ऐसे लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं।

