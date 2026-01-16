Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDGCA explains how air india flight ai101 engine damage cargo container at delhi airport
एयर इंडिया के विमान के इंजन ने कैसे निगल लिया कार्गो कंटेनर? DGCA ने बताया

एयर इंडिया के विमान के इंजन ने कैसे निगल लिया कार्गो कंटेनर? DGCA ने बताया

संक्षेप:

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर घने कोहरे के बीच एयर इंडिया के विमान के इंजन में एक लावारिस कार्गो कंटेनर घुस गया, जिससे विमान को गंभीर नुकसान पहुँचा है और डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Jan 16, 2026 08:48 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह एक असामान्य हादसा हुआ। एयरपोर्ट घने कोहरे से ढका हुआ था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि सब कुछ धुंधला लग रहा था। इसी बीच एयर इंडिया की फ्लाइट AI101 (दिल्ली-न्यूयॉर्क) ईरान के अचानक बंद एयरस्पेस की वजह से वापस लौट आई। रनवे 28 पर सुरक्षित लैंडिंग हुई, लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब प्लेन टैक्सीवे की तरफ बढ़ा। उसके एक इंजन में एक कार्गो कंटेनर घुस गया, जिससे इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा। DGCA ने इस मामले में रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

DGCA की प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया?

DGCA ने अपनी आधिकारिक स्टेटमेंट में घटना का पूरा क्रम बताया। घटना सुबह करीब 5:25 बजे हुई, जब प्लेन रनवे 28 पर लैंड करने के बाद अप्रोन की ओर टैक्सी कर रहा था। उस समय घना कोहरा था और विजिबिलिटी बहुत कम थी।

  • बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज (BWFS) का एक टग (ग्राउंड हैंडलिंग वाहन) कुछ कार्गो कंटेनर्स लेकर टर्मिनल 3 के बैगेज मेकअप एरिया जा रहा था।
  • यह टग वाहन लेन से टैक्सीवे N/N4 के चौराहे को क्रॉस कर रहा था।
  • क्रॉसिंग के दौरान एक कंटेनर टॉपल हो गया और टैक्सीवे के इंटरसेक्शन पर गिर गया।
  • ग्राउंड ऑपरेटर ने प्लेन को आता देख बाकी कंटेनर्स लेकर वहां से हट लिया, लेकिन गिरा हुआ कंटेनर अनअटेंडेड छूट गया।
  • टैक्सी करते हुए A350 का नंबर 2 इंजन (दायां इंजन) उस कंटेनर को अपनी तेज सक्शन पावर से खींच ले गया। इससे इंजन में काफी नुकसान हुआ और मेटल के टुकड़े बिखर गए।

दिल्ली एयरपोर्ट

DGCA ने क्या कार्रवाई की?

DGCA ने तुरंत घटना की गहन जांच शुरू कर दी है। जांच में यह देखा जा रहा है कि ग्राउंड हैंडलिंग के नियमों का पालन हुआ या नहीं, कोहरे में ऑपरेशंस में कहां कमी रही और भविष्य में ऐसी घटना कैसे रोकी जा सकती है।

ये भी पढ़ें:विदेश में बैठकर चला रहे गिरोह, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर गिरफ्तार

प्लेन और पैसेंजर्स का हाल

गमीनत रही कि प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स और क्रू सदस्य सुरक्षित रहे। मेटल के टुकड़े साफ करने के बाद प्लेन को स्टैंड 244 पर पार्क कर दिया गया। यह A350 अभी ग्राउंडेड है और जांच व मरम्मत पूरी होने तक उड़ान नहीं भरेगा।

बता दें कि एयर इंडिया के पास कुल 6 A350 विमान हैं, जो न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई जैसे बड़े रूट्स पर चलते हैं। इस वजह से कुछ उड़ानों में देरी या बदलाव हो सकता है। एयरलाइन प्रभावित पैसेंजर्स को वैकल्पिक उड़ानें या रिफंड दे रही है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Airport Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।