एयर इंडिया के विमान के इंजन ने कैसे निगल लिया कार्गो कंटेनर? DGCA ने बताया

संक्षेप: दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर घने कोहरे के बीच एयर इंडिया के विमान के इंजन में एक लावारिस कार्गो कंटेनर घुस गया, जिससे विमान को गंभीर नुकसान पहुँचा है और डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह एक असामान्य हादसा हुआ। एयरपोर्ट घने कोहरे से ढका हुआ था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि सब कुछ धुंधला लग रहा था। इसी बीच एयर इंडिया की फ्लाइट AI101 (दिल्ली-न्यूयॉर्क) ईरान के अचानक बंद एयरस्पेस की वजह से वापस लौट आई। रनवे 28 पर सुरक्षित लैंडिंग हुई, लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब प्लेन टैक्सीवे की तरफ बढ़ा। उसके एक इंजन में एक कार्गो कंटेनर घुस गया, जिससे इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा। DGCA ने इस मामले में रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ।

DGCA की प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया? DGCA ने अपनी आधिकारिक स्टेटमेंट में घटना का पूरा क्रम बताया। घटना सुबह करीब 5:25 बजे हुई, जब प्लेन रनवे 28 पर लैंड करने के बाद अप्रोन की ओर टैक्सी कर रहा था। उस समय घना कोहरा था और विजिबिलिटी बहुत कम थी।

बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज (BWFS) का एक टग (ग्राउंड हैंडलिंग वाहन) कुछ कार्गो कंटेनर्स लेकर टर्मिनल 3 के बैगेज मेकअप एरिया जा रहा था।

यह टग वाहन लेन से टैक्सीवे N/N4 के चौराहे को क्रॉस कर रहा था।

क्रॉसिंग के दौरान एक कंटेनर टॉपल हो गया और टैक्सीवे के इंटरसेक्शन पर गिर गया।

ग्राउंड ऑपरेटर ने प्लेन को आता देख बाकी कंटेनर्स लेकर वहां से हट लिया, लेकिन गिरा हुआ कंटेनर अनअटेंडेड छूट गया।

टैक्सी करते हुए A350 का नंबर 2 इंजन (दायां इंजन) उस कंटेनर को अपनी तेज सक्शन पावर से खींच ले गया। इससे इंजन में काफी नुकसान हुआ और मेटल के टुकड़े बिखर गए।

DGCA ने क्या कार्रवाई की? DGCA ने तुरंत घटना की गहन जांच शुरू कर दी है। जांच में यह देखा जा रहा है कि ग्राउंड हैंडलिंग के नियमों का पालन हुआ या नहीं, कोहरे में ऑपरेशंस में कहां कमी रही और भविष्य में ऐसी घटना कैसे रोकी जा सकती है।

प्लेन और पैसेंजर्स का हाल गमीनत रही कि प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स और क्रू सदस्य सुरक्षित रहे। मेटल के टुकड़े साफ करने के बाद प्लेन को स्टैंड 244 पर पार्क कर दिया गया। यह A350 अभी ग्राउंडेड है और जांच व मरम्मत पूरी होने तक उड़ान नहीं भरेगा।