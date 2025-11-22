नोएडा के घरों में नौकरानी बन उड़ाए 85 लाख के गहने-कैश, बंगाल से देवरानी-जेठानी गिरफ्तार

संक्षेप: नोएडा सेक्टर-24 और 49 थाने की पुलिस ने घरों से गहने और नकदी चुराने वाली दो घरेलू सहायिकाओं को गिरफ्तार कर लिया। दोनों महिलाएं देवरानी-जेठानी हैं। आरोपी महिलाओं के पास से 85 लाख रुपये के हीरे-सोने के गहने और दो लाख 89 हजार रुपये बरामद हुए हैं।

नोएडा सेक्टर-24 और 49 थाने की पुलिस ने घरों से गहने और नकदी चुराने वाली दो घरेलू सहायिकाओं को गिरफ्तार कर लिया। दोनों महिलाएं देवरानी-जेठानी हैं। आरोपी महिलाओं के पास से 85 लाख रुपये के हीरे-सोने के गहने और दो लाख 89 हजार रुपये बरामद हुए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि सेक्टर-12 के पी ब्लॉक में रहने वाले व्यक्ति के यहां काम करने वाले घरेलू सहायिका ने नवंबर में लाखों रुपये के गहने और नकदी चोरी कर ली थी। इसी प्रकार की वारदात बरौला गांव निवासी एक व्यक्ति के यहां हुई थी। पीड़ितों की शिकायत के बाद जब पुलिस मामले की जांच करने में जुटी तो दोनों वारदात में काफी समानता मिली।

पुलिस ने कैमरे खंगाले तो वारदात करने वाली महिलाओं का हुलिया एक जैसा मिला। करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को महिलाओं के बारे में अहम जानकारी मिल गई। पता चला कि दोनों महिलाएं चोरी करने के बाद पश्चिम बंगाल चली गई हैं। पुलिस की दो टीमें वहां पहुंचीं और महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान मेदनीपुर निवासी मामूनी जना उर्फ मोनी और आशा उर्फ मामोनी के रूप में हुई। दोनों रिश्ते में देवरानी-जेठानी हैं।

दोनों आरोपी महिलाओं को पश्चिमी बंगाल के मेदनीपुर के कोर्ट में चोरी के बरामद माल के साथ पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों की तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत कर ली। इसे बाद उन्हें नोएडा लाया गया।

मालकिन का विश्वास जीतने के बाद करती थीं वारदात पूछताछ में दोनों महिलाओं ने बताया कि वे बीते पांच सालों से नोएडा में रह रही हैं। घरेलू काम में दक्ष होने के कारण लोग उन्हें नौकरी पर रख लेते थे। शुरुआती में वे मालिक और मालकिन का भरोसा जीततीं और हर कमरे तक पहुंच बना लेतीं। जैसा ही मौका मिलता, गहने और नकदी समेट कर फरार हो जाती थीं। वे जिस सेक्टर में वारदात कर लेतीं, दोबारा उसके आसपास भी नहीं जाती थीं।

पतियों की जांच शुरू एक आरोपी महिला का पति टेंपो चालक है, जबकि दूसरे का पति ब्लड बैंक में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। वारदात में दोनों के पतियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मामूनी जना ने पूछताछ में बताया कि उसने सेक्टर-12 में पी ब्लॉक में लाखों के गहने चुराए थे। आशा ने बरौला में वारदात की थी।