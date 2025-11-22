Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdevrani jethani arrest from bengal by noida police for stealing in houses posing as maids rs 85 lakh jewellery recovered
नोएडा के घरों में नौकरानी बन उड़ाए 85 लाख के गहने-कैश, बंगाल से देवरानी-जेठानी गिरफ्तार

नोएडा के घरों में नौकरानी बन उड़ाए 85 लाख के गहने-कैश, बंगाल से देवरानी-जेठानी गिरफ्तार

संक्षेप:

नोएडा सेक्टर-24 और 49 थाने की पुलिस ने घरों से गहने और नकदी चुराने वाली दो घरेलू सहायिकाओं को गिरफ्तार कर लिया। दोनों महिलाएं देवरानी-जेठानी हैं। आरोपी महिलाओं के पास से 85 लाख रुपये के हीरे-सोने के गहने और दो लाख 89 हजार रुपये बरामद हुए हैं।

Sat, 22 Nov 2025 03:05 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा सेक्टर-24 और 49 थाने की पुलिस ने घरों से गहने और नकदी चुराने वाली दो घरेलू सहायिकाओं को गिरफ्तार कर लिया। दोनों महिलाएं देवरानी-जेठानी हैं। आरोपी महिलाओं के पास से 85 लाख रुपये के हीरे-सोने के गहने और दो लाख 89 हजार रुपये बरामद हुए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि सेक्टर-12 के पी ब्लॉक में रहने वाले व्यक्ति के यहां काम करने वाले घरेलू सहायिका ने नवंबर में लाखों रुपये के गहने और नकदी चोरी कर ली थी। इसी प्रकार की वारदात बरौला गांव निवासी एक व्यक्ति के यहां हुई थी। पीड़ितों की शिकायत के बाद जब पुलिस मामले की जांच करने में जुटी तो दोनों वारदात में काफी समानता मिली।

ये भी पढ़ें:किशोर ने वीडियो बनाकर हत्या के आरोपियों को जेल पहुंचाया, ऐसे खुला मर्डर का राज

पुलिस ने कैमरे खंगाले तो वारदात करने वाली महिलाओं का हुलिया एक जैसा मिला। करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को महिलाओं के बारे में अहम जानकारी मिल गई। पता चला कि दोनों महिलाएं चोरी करने के बाद पश्चिम बंगाल चली गई हैं। पुलिस की दो टीमें वहां पहुंचीं और महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान मेदनीपुर निवासी मामूनी जना उर्फ मोनी और आशा उर्फ मामोनी के रूप में हुई। दोनों रिश्ते में देवरानी-जेठानी हैं।

दोनों आरोपी महिलाओं को पश्चिमी बंगाल के मेदनीपुर के कोर्ट में चोरी के बरामद माल के साथ पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों की तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत कर ली। इसे बाद उन्हें नोएडा लाया गया।

मालकिन का विश्वास जीतने के बाद करती थीं वारदात

पूछताछ में दोनों महिलाओं ने बताया कि वे बीते पांच सालों से नोएडा में रह रही हैं। घरेलू काम में दक्ष होने के कारण लोग उन्हें नौकरी पर रख लेते थे। शुरुआती में वे मालिक और मालकिन का भरोसा जीततीं और हर कमरे तक पहुंच बना लेतीं। जैसा ही मौका मिलता, गहने और नकदी समेट कर फरार हो जाती थीं। वे जिस सेक्टर में वारदात कर लेतीं, दोबारा उसके आसपास भी नहीं जाती थीं।

पतियों की जांच शुरू

एक आरोपी महिला का पति टेंपो चालक है, जबकि दूसरे का पति ब्लड बैंक में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। वारदात में दोनों के पतियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मामूनी जना ने पूछताछ में बताया कि उसने सेक्टर-12 में पी ब्लॉक में लाखों के गहने चुराए थे। आशा ने बरौला में वारदात की थी।

सत्यापन नहीं हुआ था

एसीपी ट्विंकल जैन ने बताया कि पीड़ितों ने दोनों घरेलू सहायिकाओं का सत्यापन नहीं कराया गया था। ऐसे में पुलिस को आरोपी महिलाओं तक पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ी। एसीपी ने लोगों से घरेलू सहायिकाओं का सत्यापन कराने की अपील की है। डीसीपी नोएडा ने टीम को 25 हजार रुपये इनाम देने की बात कही है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida Police Noida News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।