दिल्ली से पाकिस्तान रवाना हुए श्रद्धालु, 13 साल बाद आया खास मौका, कब लौटेंगे भारत?
Delhi Ncr News: श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पर्व में शामिल होने के लिए दिल्ली से 100 श्रद्धालुओं का जत्था सोमवार को पाकिस्तान रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने बताया, इस बार का खास मौका करीब 13 साल बाद आया है।
Delhi Ncr News: श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पर्व में शामिल होने के लिए दिल्ली से 100 श्रद्धालुओं का जत्था सोमवार को पाकिस्तान रवाना हुआ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) के प्रधान हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने बताया कि जत्थे का नेतृत्व कमेटी के मुख्य सलाहकार परमजीत सिंह चंडोक करेंगे। श्रद्धालु वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान जाएंगे और वहां ऐतिहासिक गुरुद्वारों में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
13 सालों बाद आया खास मौका
कमेटी पदाधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष का शहीदी पर्व विशेष महत्व रखता है। पिछले 13 वर्षों में पहली बार ऐसा अवसर आया है, जब भारत और विदेशों में रहने वाली पूरी सिख संगत एक ही तिथि पर श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस मनाएगी। इस बार 18 जून को दुनिया भर के गुरुद्वारों में एक साथ शहीदी पर्व मनाया जाएगा।
परमजीत सिंह चंडोक ने कहा कि लंबे समय से शहीदी दिवस की तिथि को लेकर अलग-अलग परंपराओं के कारण भ्रम की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन इस बार सभी सिख संस्थाओं और संगतों के एकमत होने से यह दुविधा समाप्त हो गई है। उन्होंने इसे सिख कौम की एकता और सामूहिक आस्था का प्रतीक बताया।
जानिए कब भारत लौटेंगे श्रद्धालु
जानकारी के अनुसार, जत्था 10 जून को वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालु गुरुद्वारा डेरा साहिब सहित कई ऐतिहासिक गुरुद्वारों में माथा टेकेंगे और शहीदी पर्व से जुड़े धार्मिक समागमों में भाग लेंगे। श्रद्धालुओं का जत्था 19 जून को भारत लौटेगा।
कौन थे गुरु अर्जुन देव
श्री गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। उन्होंने मानवता, सेवा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनकी शहादत की स्मृति में हर वर्ष शहीदी पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर गुरुद्वारों में अखंड पाठ, कीर्तन, अरदास और छबील का आयोजन किया जाता है। सिख समुदाय के लिए यह पर्व श्रद्धा, त्याग और एकता का प्रतीक माना जाता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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