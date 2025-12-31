KKR ने बांग्लादेशी खिलाड़ी पर लगाए करोड़ों, शाहरुख पर भड़के देवकीनंदन; आप ने उठाए सवाल

संक्षेप: इधर चेतावनी का वीडियो शेयर करते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जोड़ते हुए सवाल उठाया है। जानिए सौरभ भारद्वाज और देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कहा?

शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे कथित अन्याय के बीच ये खबर सामने आई, तो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान और KKR टीम को खुली चेतावनी दे दी। इधर चेतावनी का वीडियो शेयर करते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जोड़ते हुए सवाल उठाया है। जानिए सौरभ भारद्वाज और देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कहा?

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या सवाल उठाया? आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का चेतावनी भरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा- "शाहरुख खान की IPL टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी के होने से बाबा बहुत नाराज हैं।" इसके बाद सवाल उठाते हुए कहा- "लेकिन बाबा PM मोदी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहते, जिन्होंने बांग्लादेश की पूर्व PM “शेख हसीना” को सालों तक पनाह दी है।" सौरभ ने आगे लिखा- “जब हम बांग्लादेश पर भारत में घुसपैठिए भेजने का आरोप लगाते हैं, तो हम 2009 से 2024 तक उनके PM की मेजबानी क्यों करते हैं?”

नाम लिए बगैर शाहरुख को बताया पाकिस्तान प्रेमी अब हम आपको बताते हैं कि देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कहा है। कथावाचक ने मंच से अपनी बात रखते हुए कहा- केवल एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा गया है। यहीं रहता है तुम्हारी बंबई में। हमने सुना है कि उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। हमने सुना है कि उसका प्रेम ऐसे लोगों से बहुत है, जो हिंदुओं को दुख देते हैं।

देवकीनंदन बोले- खिलाड़ी को तुरंत बाहर करो देवकीनंदन ने वीडियो में आगे कहा- हम इस कथा में बैठकर उससे कह देना चाहते हैं कि अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस छह वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से निकालकर बाहर करो। कड़क लहजे में तेज आवाज में देवकीनंदन ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा- उसे तुरंत बाहर करो।