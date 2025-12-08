गुरुग्राम में भाभी ने देवर को छत से दिया था धक्का, इलाज के दौरान युवक की मौत
गुरुग्राम में एक महिला ने मामूली कहासुनी के बाद रिश्ते में देवर लगने वाले एक युवक को छत से धक्का दे दिया था, जिसने शनिवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गुरुग्राम पुलिस ने रविवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने पूछताछ में बताया कि हत्या के इरादे से उसने युवक को छत से धक्का दिया था।
गत 27 नवंबर को 34 वर्षीय मेवात निवासी रोहित को गंभीर अवस्था में सेक्टर-14 स्थित सरस्वती अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। पिछले कुछ समय से घायल युवक सेक्टर-12 में व्यापार सदर के पास रह रहा था। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायल युवक बयान देने की हालत में नहीं था। 30 नवंबर को पुलिस दोबारा अस्पताल में पहुंची तो रोहित ने पुलिस को बताया कि वह ढोल बजाने और रिक्शा चलाने का काम करता है। 24 नवंबर की रात 9 बजे राजीव नगर स्थित लक्की बैंक के मालिक से तीन हजार रुपये लेकर अपने दोस्त राहुल के घर गया था। यहां उसकी सास बबली मिली थी।
आरोप है कि उसने राहुल के घर पर देर रात तक शराब पी। नशा होने के बाद छत पर लेट गया। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अपने घर पर था। उसे राहुल और उसकी पत्नी पिंकी छोड़कर गए थे। उसके शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान थे।
इलाज के दौरान हुई मौत
शनिवार को इलाज के दौरान रोहित ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या की धारा जोड़ने के बाद रविवार को इस मामले में 45 वर्षीय बबली को राजीव नगर कॉलोनी की गली नंबर दो स्थित घर से गिरफ्तार किया। महिला ने पूछताछ में बताया कि वह साफ-सफाई का काम करती है। मृतक रोहित रिश्ते में उसका देवर लगता था। वह शराब पीने के लिए उसके घर पर आया था। छत पर बैठकर गाली-गलोज कर रहा था। गुस्से में आकर उसने उसे छत से धक्का दे दिया था। सोमवार को महिला को अदालत में पेश किया जाएगा।