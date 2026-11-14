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55 चालान और दो दुर्घटनाओं के बाद भी बेखौफ दौड़ रहा था डंपर, सोनिया विहार हादसे में गईं 4 जान

By , Rajneesh Kumar Pandey, Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के सोनिया विहार में हुए भीषण सड़क हादसे में अब मृतकों की संख्या चार हो गई है। दुर्घटना को अंजाम देने वाला डंपर 55 चालान के बाद भी बेखौफ सड़कों पर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहा था। इतना ही नहीं, वह दो दुर्घटनाओं में पहले भी शामिल रहा है। डंपर का ड्राइवर अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है।

New Delhi, India - Nov. 12, 2026: A damaged dumper truck is seen at Sonia Vihar Pushta No. 5 after a dumper truck collided head-on with the passenger vehicle claiming three lives, including that of an infant girl, while five others sustained injuries in early hours of morning in New Delhi, India, on Thursday, November 12, 2026. (Photo by Sanchit Khanna/ Hindustan Times)
नई दिल्ली : सोनिया विहार में भीषण हादसे के बाद खड़ा डंपर ट्रक।

दिल्ली में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले एक डंपर पर 55 चालान और एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी उसे सड़कों पर बेखौफ दौड़ने से नहीं रोक सका। यही डंपर पहले भी दो जानलेवा सड़क हादसों को अंजाम दे चुका था। इसके बावजूद न वाहन जब्त हुआ और ना ही उसके सड़क पर चलने पर रोक लगाई गई।

गुरुवार तड़के सोनिया विहार में इसी डंपर की टक्कर से हुए ऑटोरिक्शा हादसे में गर्भस्थ शिशु को खोने वाली गर्भवती राखी ने भी शुक्रवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में मरने वालों की संख्या गर्भस्थ शिशु समेत चार हो गई है। वहीं, हादसे में जान गंवाने वाला प्रमोद कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील सुनील चौधरी के चैंबर में ऑफिस बॉय का काम करता था। एडवोकेट सुनील चौधरी ने बताया कि प्रमोद का जानकार अक्षय शर्मा ऑटो चलाता था और वह उसके साथ ही गया था। हालांकि, पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त ऑटो प्रमोद चला रहा था। वहीं, मृत सतबीर की पत्नी मोनी, छह माह की मासूम बेटी कनिका और रामेश्वर दयाल का इलाज जारी है। फरार डंपर चालक को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस जांच में डंपर की कुंडली सामने आने के बाद ट्रैफिक नियमों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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16 घंटे अंबू बैग के सहारे चलीं सांसें, अंत में दम तोड़ा

मृतका राखी की ननद रजनी ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 5 बजे हुए इस हादसे में राखी का गर्भपात हो गया था और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। इसके बावजूद उसे गुरुवार रात करीब 9 बजे तक वेंटिलेटर नहीं मिल सका। करीब 16 घंटे तक मैन्युअल वेंटिलेशन के लिए केवल अंबू बैग के सहारे उसकी सांसें चलाई गईं। शुक्रवार को जीटीबी अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक में राखी ने दम तोड़ दिया। रजनी ने कहा कि शायद समय रहते वेंटिलेटर मिल गया होता तो राखी के बचने की कोई संभावना होती। राखी के पति राजा की हालत भी गंभीर बनी हुई है।

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ट्रक में घुसी कार, ड्राइवर की मौत

वहीं, दिल्ली के ही छावला इलाके में यूईआर-2 मुख्य सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार कार घुस गई। हादसे में कार चालक 34 वर्षीय नीरज गोहर की मौत हो गई। पुलिस ने हादसे वाले ट्रक को जब्त कर दिया है। ट्रक चालक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया कि नीरज जेड ब्लॉक, श्याम विहार फेज-1 में रहता था। वह एक निजी कम्पनी में ट्रेवल कंस्टेंट का काम करता था और हादसे के समय अपने आफिस से घर लौट रहा था। जांच में सामने आया कि चालक ट्रक को बिना किसी सुरक्षा या फिर बिना सिग्लन के सड़क पर खड़ा कर कहीं चला गया था। अंधेरा होने के चलते कार चालक को ट्रक के खड़े होने का अंदेशा नहीं हुआ।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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