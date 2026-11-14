55 चालान और दो दुर्घटनाओं के बाद भी बेखौफ दौड़ रहा था डंपर, सोनिया विहार हादसे में गईं 4 जान

दिल्ली के सोनिया विहार में हुए भीषण सड़क हादसे में अब मृतकों की संख्या चार हो गई है। दुर्घटना को अंजाम देने वाला डंपर 55 चालान के बाद भी बेखौफ सड़कों पर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहा था। इतना ही नहीं, वह दो दुर्घटनाओं में पहले भी शामिल रहा है। डंपर का ड्राइवर अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है।

दिल्ली में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले एक डंपर पर 55 चालान और एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी उसे सड़कों पर बेखौफ दौड़ने से नहीं रोक सका। यही डंपर पहले भी दो जानलेवा सड़क हादसों को अंजाम दे चुका था। इसके बावजूद न वाहन जब्त हुआ और ना ही उसके सड़क पर चलने पर रोक लगाई गई।

गुरुवार तड़के सोनिया विहार में इसी डंपर की टक्कर से हुए ऑटोरिक्शा हादसे में गर्भस्थ शिशु को खोने वाली गर्भवती राखी ने भी शुक्रवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में मरने वालों की संख्या गर्भस्थ शिशु समेत चार हो गई है। वहीं, हादसे में जान गंवाने वाला प्रमोद कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील सुनील चौधरी के चैंबर में ऑफिस बॉय का काम करता था। एडवोकेट सुनील चौधरी ने बताया कि प्रमोद का जानकार अक्षय शर्मा ऑटो चलाता था और वह उसके साथ ही गया था। हालांकि, पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त ऑटो प्रमोद चला रहा था। वहीं, मृत सतबीर की पत्नी मोनी, छह माह की मासूम बेटी कनिका और रामेश्वर दयाल का इलाज जारी है। फरार डंपर चालक को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस जांच में डंपर की कुंडली सामने आने के बाद ट्रैफिक नियमों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

16 घंटे अंबू बैग के सहारे चलीं सांसें, अंत में दम तोड़ा मृतका राखी की ननद रजनी ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 5 बजे हुए इस हादसे में राखी का गर्भपात हो गया था और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। इसके बावजूद उसे गुरुवार रात करीब 9 बजे तक वेंटिलेटर नहीं मिल सका। करीब 16 घंटे तक मैन्युअल वेंटिलेशन के लिए केवल अंबू बैग के सहारे उसकी सांसें चलाई गईं। शुक्रवार को जीटीबी अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक में राखी ने दम तोड़ दिया। रजनी ने कहा कि शायद समय रहते वेंटिलेटर मिल गया होता तो राखी के बचने की कोई संभावना होती। राखी के पति राजा की हालत भी गंभीर बनी हुई है।