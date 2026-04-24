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दो-तिहाई राज्यसभा सांसदों का जाना; AAP में टूट को लेकर CM रेखा गुप्ता की पहली प्रतिक्रिया, क्या बोलीं?

Apr 24, 2026 11:56 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चड्ढा ने कहा कि वे सभी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी अपने सिद्धांतों, मूल्यों और नैतिकता से भटक गई है।

दो-तिहाई राज्यसभा सांसदों का जाना; AAP में टूट को लेकर CM रेखा गुप्ता की पहली प्रतिक्रिया, क्या बोलीं?

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा संसदीय दल में शुक्रवार को हुई टूट को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका कहना है कि इंकलाब के नारे से शुरू हुई आम आदमी पार्टी का अंत विश्वास और अलगाव से हो रहा है। गुप्ता ने कहा कि दो तिहाई राज्यसभा सांसदों का जाना अरविंद केजरीवाल की तानाशाही पर सीधी चोट है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि दिल्ली से सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी के हाथों से सत्ता निकलने की अब पंजाब की बारी है।

इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए रेखा गुप्ता ने शुक्रवार रात को लिखा, इंकलाब के नारे से शुरु हुई AAP का अंत अविश्वास और अलगाव से हो रहा है। आपकी पार्टी में अब आम आदमी नहीं, सिर्फ भ्रष्ट आदमी बचा है। केजरीवाल जी, दो-तिहाई राज्यसभा सांसदों का जाना आपकी तानाशाही पर सीधी चोट है। अब दिल्ली के बाद पंजाब की बारी है।'

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AAP के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद छोड़ गए साथ

इससे पहले शुक्रवार को पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा, जब राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक समेत पार्टी के दस में से कुल सात राज्यसभा सदस्यों ने AAP पार्टी को छोड़कर, भाजपा में खुद का विलय कर लिया। सात सांसदों के समूह में हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल भी शामिल हैं। AAP के जिन तीन राज्यसभा सदस्यों ने अब भी पार्टी से अपना संबंध बनाए रखा है, उनमें संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सीचेवाल शामिल हैं।

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पार्टी पर लगाया सिद्धांतों से भटकने का आरोप

इस बारे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चड्ढा ने कहा कि वे सभी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी अपने सिद्धांतों, मूल्यों और नैतिकता से भटक गई है।

केजरीवाल बोले- पंजाब की जनता से विश्वासघात

इसके बाद AAP प्रमुख केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात किया है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी छोड़ने वाले सातों सांसदों को 'गद्दार' करार दिया।

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भाजपा मुख्यालय में हुआ तीनों सांसदों का स्वागत

उधर भाजपा ने AAP के बागी सांसदों का गर्मजोशी से स्वागत किया और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें मिठाई खिलाई। नवीन ने इसके तुरंत बाद 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'आज पार्टी मुख्यालय में राघव चड्ढा जी, संदीप पाठक जी और अशोक मित्तल जी का भाजपा परिवार में स्वागत किया। साथ ही, हरभजन सिंह जी, स्वाति मालीवाल जी, विक्रम साहनी जी और राजेंद्र गुप्ता जी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर काम करने के लिए शुभकामनाएं।'

संजय सिंह बोले- AAP के खिलाफ शुरू हुआ ऑपरेशन लोटस

आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा पर पार्टी सांसदों को तोड़ने के लिए 'ऑपरेशन लोटस' शुरू करने और पंजाब में मान सरकार के अच्छे कार्यों को रोकने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

इस बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सात सांसद भाजपा में सम्मिलित हो गए हैं क्योंकि AAP अब अपने संस्थापक सिद्धांतों का सम्मान नहीं कर रही। उन्होंने कहा, 'जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून-पसीने से सींचा, अपनी जवानी के 15 साल दिए, वह अपने सिद्धांतों, मूल्यों और नैतिकता से पूरी तरह भटक गई है।' हाल ही में चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह मित्तल को नियुक्त किया गया था। हालांकि उन्होंने भी चड्ढा के साथ पार्टी छोड़ दी है।

आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने कहा कि संबंधित सांसदों ने यह कदम अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को अस्थिर करने के उद्देश्य से उठाया है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के डर ने संभवत: पंजाब के कुछ कारोबारी सांसदों के फैसले को प्रभावित करने में भूमिका निभाई, जबकि अन्य सांसद पार्टी में अपनी घटती राजनीतिक भूमिका से नाखुश थे।

ईडी ने 15 अप्रैल को, विदेशी अंशदान अधिनियम (फेमा) मामले की जांच के तहत, पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल से जुड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की थी।

Sourabh Jain

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