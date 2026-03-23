पाकिस्तान के जासूसों के निशाने पर था देवघर का मंदिर, बिहार के नौशाद को मिला था टास्क
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार हुए तीन संदिग्धों से पूछताछ में पता चला कि देवघर का मंदिर भी उनके निशाने पर था।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पकड़े गए पाकिस्तान के जासूसों से कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।रविवार को गिरफ्तार हुए तीन संदिग्धों से पूछताछ में पता चला कि देवघर का मंदिर भी उनके निशाने पर था। पूछताछ में सामने आया कि बिहार के नौशाद को झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध मंदिर का वीडियो और जीपीएस लोकेशन जुटाने का टास्क दिया गया था
नौशाद पूर्व में पकड़े गए सुहेल मलिक की तरह गैंग का मुख्य हैंडलर था। वह भी पाकिस्तानी आका सरफराज के कहने पर अपने साथियों की मदद से संवेदनशील स्थानों के वीडियो-फोटो और लोकेशन प्राप्त कर पाकिस्तान को भेजा करता था। इसके अलावा उसे दिल्ली कैंट इलाके में घुसकर वहां की गतिविधियों की रेकी करने और वीडियो भेजने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। आरोपी ने एक बड़े उद्योगपति के घर की रेकी करने की बात भी कबूल की है।
जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान से संचालित गैंग से जुड़े थे। नौशाद अली पहले भी सुरक्षाबलों के ठिकानों, रेलवे स्टेशनों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी कर चुका है। वह अपने साथियों से वीडियो, फोटो और लोकेशन मंगवाकर विशेष ऐप के जरिए पाकिस्तान भेजता था। बताया गया है कि जासूसी के लिए एक ऐप डाउनलोड कराया गया था और इसके संचालन की ट्रेनिंग खुद पाकिस्तानी हैंडलर सरफराज ने दी थी। सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए ही नौशाद की पहचान मीरा नामक महिला से हुई, जो पहले से ही उसी नेटवर्क के संपर्क में थी।
सुहेल, नौशाद और समीर संभाल रहे थे नेटवर्क
पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सुहेल मलिक, नौशाद अली और समीर तीनों मिलकर गैंग को संचालित कर रहे थे। यह सभी सरफराज से ट्रेनिंग लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय थे और देश के संवेदनशील स्थानों की जानकारी जुटाने का काम कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि मीरा का कनेक्शन अवैध हथियारों की तस्करी से है। वर्ष 2025 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मीरा समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया था। मीरा के फोन में भी 100 से अधिक लोकेशन के वीडियो और फोटो मिले हैं। नौशाद सुहेल की तरह तकनीकी दक्ष युवाओं को नेटवर्क से जोड़ने और दूसरे राज्यों में जाकर रेकी करता था। नौशाद की दूसरे धर्म की प्रेमिका से भी पुलिसने पूछताछ की है, जो गुरुग्राम में रहती है।
जासूसी के बाद हवाला नेटवर्क तोड़ने की तैयारी
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क का पता लगाने के बाद अब पुलिस हवाला के नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी में जुटी है। पुलिस की एक्सपर्ट टीम खुफिया एजेंसियों की मदद से फाइनैंशियल ट्रेलिंग कर रही है। जांच में पता चला था कि पाकिस्तान में बैठा मास्टरमाइंड सरदार जासूसी करने वाले गुर्गों को हवाला नेटवर्क के जरिए पंजाब रूट से रकम भेजता था। आरोपी करीबी, दुकानदार और मनी ट्रांसफर सेंटरों के खातों में रकम मंगाकर उनसे नगद लेते थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पंजाब के हवाला नेटवर्क का पता लगाने के लिए पुलिस को उन खातों की जानकारी जुटानी होगी, जिनमें रकम हवाला के जरिए आती थी। इसके लिए पुलिस की एक टीम आरोपियों के बताए अनुसार उन दुकान, करीबियों और मनी ट्रांसफर सेंटरों को चिह्नित कर रही है। इनके खातों की स्टेटमेंट से पंजाब का कनेक्शन चिह्नित किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप