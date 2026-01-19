घने स्मॉग ने फिर दिल्ली को घेरा, AQI 418 के साथ ‘गंभीर’; लोगों को घरों से कम निकलने की सलाह
दिल्ली-एनसीआर में फिर तेजी से बिगड़ती आबोहवा के बीच सोमवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाने से विजिबिलिटी घटकर काफी कम हो गई। दिल्ली में आज औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 418 रिकॉर्ड किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है।
दिल्ली-एनसीआर में फिर तेजी से बिगड़ती आबोहवा के बीच सोमवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाने से विजिबिलिटी घटकर काफी कम हो गई। दिल्ली में आज औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 418 रिकॉर्ड किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी डेटा के अनुसार, आईटीओ इलाके में एक्यूआई 434 ‘गंभीर’ कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया। रफी मार्ग के पास भी ऐसी ही स्थिति दिखी, जहां एक्यूआई 417 था, जबकि पांडव नगर में अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाकों में एक्यूआई 455 बताया गया।
राजधानी के कई अन्य स्थानों पर भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा देखा गया। आनंद विहार में एक्यूआई 462, अशोक विहार में 473, बवाना में 448, बुराड़ी में 460, चांदनी चौक में 454, द्वारका सेक्टर-8 में 427, मुंडका में 467, नरेला में 437, पंजाबी बाग में 434, आरके पुरम में 439, रोहिणी में 437 और वजीरपुर में 472 रिकॉर्ड किया गया। ये सभी इलाके 'गंभीर' श्रेणी में रहे, जो बेहद खराब हवा की क्वालिटी और स्वास्थ्य जोखिमों में बढ़ोतरी का संकेत देता है।
सुबह के समय आईटीओ के आसपास विजिबिलिटी लगभग शून्य थी, जिससे ट्रैफिक धीमा हो गया और सामान्य वाहनों की आवाजाही में रुकावट आई।
दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों पर भी असर
ठंडी हवाओं और घने कोहरे का असर उड़ानों पर भी पड़ा, खराब विजिबिलिटी के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट हुईं। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन में अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है।
ग्रैप-4 के प्रतिबंध लागू
इस बीच, हवा की क्वालिटी खराब होने के जवाब में, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-IV के प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया।
हेल्थ एडवाइजरी पालन करने की सलाह
गंभीर प्रदूषण, शीतलहर और घने कोहरे के बने रहने के कारण अधिकारियों ने लोगों से बाहरी गतिविधियों को सीमित करने, हेल्थ एडवाइजरी का पालन करने और खतरनाक हवा की क्वालिटी से बचाव के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया है।