दिल्ली में आज फिर कोहराम मचाएगा कोहरा? IMD ने बताया कैसा रहेगा मौसम
राजधानी दिल्ली के मौसम पर रविवार को एक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। दिल्ली में रविवार तड़के हुए हल्की बूंदाबांदी के बाद दिनभर धूप खिली रही। इसके चलते अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार की सुबह दिल्ली में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहने के आसार हैं।
मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है।
दिल्ली में शनिवार मध्य रात्रि के बाद कहीं-कहीं हल्की बूंदबांदी हुई और रविवार सुबह हल्के बादल छाए रहे। दिन चढ़ने के साथ ही बादल साफ हो गए और तेज धूप निकल आई। दिन के ज्यादातर समय मौसम ऐसा ही रहा, जिसके चलते अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
यह सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3.7 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को हल्की से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है।
प्रदूषण की मार से दिल्लीवालों को मामूली राहत
हवा की गति बढ़ने से दिल्ली के प्रदूषण में मामूली सुधार हुआ है। इससे एक दिन पहले की तुलना में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। हालांकि, अब भी दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है।
मौसम के अलग-अलग कारकों की वजह से दिल्ली के लोगों को इस बार पहले से ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। हवा की गति कमजोर पड़ने के कारण शनिवार को दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई थी। रविवार को प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हुआ। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 265 अंक रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 315 अंक था। यानी बीते चौबीस घंटे में इसमें 50 अंकों का सुधार हुआ है। हालांकि, अब भी दिल्ली के छह इलाकों का सूचकांक 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक अगले दो दिनों के बीच प्रदूषण के स्तर में सुधार हो सकता है।