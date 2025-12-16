Hindustan Hindi News
दिल्ली-NCR में कोहरे के कारण 57 वाहन आपस में टकराए, इंस्पेक्टर समेत 6 की मौत, 24 जख्मी

दिल्ली-NCR में कोहरे के कारण 57 वाहन आपस में टकराए, इंस्पेक्टर समेत 6 की मौत, 24 जख्मी

संक्षेप:

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। इस दौरान एनसीआर के अलग-अलग जिलों में घने कोहरे के कारण 57 वाहन एक-दूसरे से टकरा गए। इन हादसों में छह लोगों की मौत हो गई। 

Dec 16, 2025 07:17 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Delhi-NCR Pollution: एनसीआर के अलग-अलग जिलों में घने कोहरे के कारण बड़े सड़क हादसे हुए। कम विजिबिलिटी के चलते 57 वाहन आपस में टकरा गए। इन हादसों में फरीदाबाद, नूंह और सोनीपत जिलों में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति ने जान गंवाई। कुल 24 लोग जख्मी हुए हैं। उधर, कोहरे और धुंध के चलते दिल्ली में 228 उड़ानें रद्द हो गईं जबकि लगभग 90 ट्रेन देरी से पहुंचीं।

नूंह: दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर 20 वाहन भिड़े

नूंह जिले में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह करीब पांच बजे राजस्थान से दिल्ली जाने वाली लेन पर लगभग 20 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में अलवर निवासी सीआईएसएफ इंस्पेक्टर हरीश कुमार और जयपुर के 45 वर्षीय मोहम्मद खलील की मौत हो गई। दोनों अपनी-अपनी कारों में सवार थे। हादसे में पांच से अधिक लोग घायल हुए हैं।

फरीदाबाद: कंटेनर से टकराई कार, दो की मौत

फरीदाबाद जिले में सीकरी के पास दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक कार सड़क पर खड़े कंटेनर में जा घुसी। हादसे में जयपुर निवासी विशाल और उसके चालक संदीप की मौत हो गई, जबकि विशाल का दोस्त हर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों नीम करौली जा रहे थे। डीएसपी अभिमन्यु लोहान तावडू ने बताया कि घने कोहरे के कारण कई हादसे हुए।

सोनीपत: महिला एएसआई की जान गई

सोनीपत जिले में ग्रीन फील्ड हाईवे पर एक कार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार चला रहीं महिला एएसआई सीमा की मौत हो गई। वह सोनीपत से जींद ड्यूटी पर जा रही थीं। बड़ौदा थाना प्रभारी धर्मबीर सिंह के अनुसार, इलाके में घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी।

ग्रेटर नोएडा: 20 से अधिक वाहन टकराए, कैंटर चालक की मौत

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दनकौर और ईकोटेक वन कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे 20 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कैंटर चालक शाह आलम की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद लगभग ढाई घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही।

गाजियाबाद: दो एक्सप्रेसवे पर 17 वाहन भिड़े

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर वेव सिटी थाना क्षेत्र में सुबह करीब आठ बजे 12 वाहन टकरा गए, जिसमें पांच लोग घायल हो गए। वहीं, दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे पर कलछीना गांव के पास रविवार रात पांच वाहन टकरा गए, जिससे छह लोग घायल हुए। दोनों हादसों के बाद काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा।

