दिल्ली में कोहरे का फिर ‘रफ्तार पर वार’; एयरलाइंस ने लो विजिबिलिटी पर जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

दिल्ली और उत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों में छाए घने कोहरे ने आज फिर धरती से आसमान तक रफ्तार पर असर डाला है। घने कोहरे और लो विजिबिलिटी के चलते एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो सहित कई एयरलाइंस ने शुक्रवार के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। 

Dec 19, 2025 10:43 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, अभिनव उपाध्याय
दिल्ली और उत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों में छाए घने कोहरे ने आज फिर धरती से आसमान तक रफ्तार पर असर डाला है। घने कोहरे और लो विजिबिलिटी के चलते एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो सहित कई एयरलाइंस ने शुक्रवार के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। तीनों एयरलाइंस की एडवाइजरी में उड़ानों में रुकावट की चेतावनी दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी इसी तरह की चेतावनी जारी कर यात्रियों को पहले से फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के हवाईअड्डों पर बहुत घना कोहरा छा गया है, सफदरजंग में विजिबिलिटी शून्य और पालम में 50 मीटर रह गई है।

एयर इंडिया ने कहा कि चूंकि मौसम विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली और उत्तरी और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे छाने का अनुमान व्यक्त किया है, इसलिए उड़ानों का शेड्यूल प्रभावित हो सकता है। एयरलाइन ने यह भी कहा कि घने कोहरे का असर पूरे फ्लाइट नेटवर्क पर पड़ सकता है। एयर इंडिया ने अपने 'एक्स' हैंडल पर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि उन्होंने रुकावटों को कम करने के लिए पहले से ही कदम उठाए हैं।

एयर इंडिया ने यह भी आश्वासन दिया कि उड़ानों देरी या कैंसलेशन होने पर ग्राउंड स्टाफ यात्रियों की मदद करेगा और वैकल्पिक इंतजाम करेगा।

ऐसा कहा गया है कि एयरलाइंस द्वारा शुरू की गई एक पहल से कुछ खास फ्लाइट्स के यात्रियों को जिनके प्रभावित होने की संभावना है, पहले से अलर्ट मिलेंगे। इन यात्रियों के पास बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए अपनी फ्लाइट बदलने का ऑप्शन होगा, या वे टिकट का पूरा रिफंड मांग सकते हैं।

एयरलाइंस ने यात्रियों से एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने का अनुरोध किया है।

इस बीच, इंडिगो एयरलाइंस ने भी शुक्रवार सुबह उत्तर भारत में कोहरे के कारण ऐसी ही एक एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइंस ने कहा, "सुबह यात्रा करने वाले यात्रियों को देरी या बदले हुए समय का सामना करना पड़ सकता है।"

इंडिगो ने कहा कि वे मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और असुविधा को कम करने के लिए एयर ट्रैफिक अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।

स्पाइसजेट ने अपने 'एक्स' हैंडल पर मौसम का अपडेट भी पोस्ट किया, जिसमें बताया गया कि दिल्ली में कम विजिबिलिटी के कारण सभी डिपार्चर/अराइवल और उनसे जुड़ी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं।

दिल्ली एयरपोर्ट ने गुरुवार को बताया कि घने कोहरे के बीच एयरपोर्ट पर CAT III ऑपरेशन शुरू हो गए हैं, जिससे देरी और रुकावटें आ रही हैं। CAT III प्रक्रियाओं से विमान बहुत कम विजिबिलिटी में भी सुरक्षित रूप से लैंड कर पाते हैं।

इसमें कहा गया है कि ग्राउंड पर मौजूद टीम यात्रियों की मदद के लिए स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रही है।

दिल्ली में एक्यूआई का स्तर बहुत खराब, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम

राजधानी दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर बहुत खराब होने के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई है। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार शहरभर के हवाईअड्डों पर बहुत घना कोहरा छा गया है, सफदरजंग में विजिबिलिटी शून्य और पालम में 50 मीटर रह गई है।

आईएमडी ने आज सुबह 5.30 बजे अगले 2 से 3 घंटों के लिए दिल्ली के सभी जिलों में बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। गुरुवार को दोपहर 3 बजे से विजिबिलिटी लो होने लगी, जबकि दोपहर में तेज धूप में यह 800 मीटर थी, अगले 12 घंटों में यह धीरे-धीरे खराब होती गई और देर रात ढाई बजे बजे तक 50 मीटर तक पहुंच गई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार सुबह 07:05 बजे दिल्ली का एक्यूआई गिरकर 387 हो गया। यह गुरुवार के 373 के औसत से और खराब है।

मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि आज हवाओं में सुधार होने की संभावना है, लेकिन वीकेंड में एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हवा की गुणवत्ता को फिर से खराब कर सकता है।

दिल्ली के 40 सक्रिय प्रदूषण निगरानी स्टेशनों में से 17 में 'गंभीर' एक्यूआई दर्ज किया गया जबकि कई अन्य 400 के निशान के आसपास थे। दिल्ली के रिहायशी इलाके में प्रदूषण हॉटस्पॉट आरके पुरम सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था, जहां एक्यूआई स्तर 441 तक पहुंच गया था।

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जो साल के इस समय के सामान्य तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कम था। जबकि शहर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य के करीब था। अधिकतम 20.1 डिग्री सेल्सियस था।

मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। शुक्रवार, रविवार और सोमवार को सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार, मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने के आसार है।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं।
