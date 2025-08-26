Dengue cases decreased in Delhi this year, but the risk of malaria and chikungunya increased दिल्ली में डेंगू के मामले पिछले साल के मुकाबले कम आए, लेकिन इन दो बीमारियों का खतरा बढ़ा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDengue cases decreased in Delhi this year, but the risk of malaria and chikungunya increased

दिल्ली में डेंगू के मामले पिछले साल के मुकाबले कम आए, लेकिन इन दो बीमारियों का खतरा बढ़ा

हालांकि खतरा पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि डेंगू के मरीज कम आए हैं, लेकिन दो अन्य बीमारियों का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जानिए वो कौन सी दो बीमारियां हैं, जिनका प्रकोप राजधानी में बढ़ रहा है।

Ratan Gupta भाषा, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 09:07 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में डेंगू के मामले पिछले साल के मुकाबले कम आए, लेकिन इन दो बीमारियों का खतरा बढ़ा

नई दिल्ली में इस साल 23 अगस्त तक डेंगू के 412 मामले सामने आए हैं। बीते साल इसी अवधि तक कुल 425 मामले दर्ज किए गए थे। जबकि इसी अवधि के दौरान 2023 में 942 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि खतरा पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि डेंगू के मरीज कम आए हैं, लेकिन दो अन्य बीमारियों का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जानिए वो कौन सी दो बीमारियां हैं, जिनका प्रकोप राजधानी में बढ़ रहा है।

इन दो बीमारियों का खतरा बढ़ा

हालांकि डेंगू के मरीजों की संख्या घट रही है, लेकिन चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। मलेरिया के मामले पिछले साल अगस्त की संख्या को पार कर चुके हैं। दिल्ली में इस साल 23 अगस्त तक मलेरिया के 191 मामले दर्ज किए गए। जबकि, 2024 में इसी अवधि के दौरान 181 और 2023 में 126 मामले दर्ज किए गए थे। चिकनगुनिया के मामले भी बढ़े हैं, 23 अगस्त तक 32 संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 2024 में इसी अवधि के दौरान 28 और 2023 में 17 मामले सामने आए थे।

ये भी पढ़ें:दिल्ली भाजपा को जल्द मिलेगा नया कार्यालय; जानिए लोकेशन, कब तक शिफ्ट होने के आसार
ये भी पढ़ें:BJP ने OBC आरक्षण रोकने को सरकारी पैसे से 100 करोड़ रुपये खर्च किए; MP कांग्रेस

इस साल डेंगू से कोई मौत नहीं हुई

डेंगू की बात करें तो इस साल अब तक किसी की डेंगू से मौत की सूचना नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 2023 के दौरान डेंगू के 9266 और 2024 में 6391 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इस साल कुल मिलाकर यह आंकड़ा अब तक काफी कम है। डेंगू से होने वाली मौतें भी नियंत्रण में हैं। इस साल अब तक कोई भी मौत दर्ज नहीं हुई है, जबकि 2024 में 11 और 2023 में 19 मौतें हुई थीं।

मलेरिया के मरीजों के डिटेल्ड आंकड़ें

इसके विपरीत, मलेरिया के मामले पिछले साल अगस्त की संख्या को पार कर चुके हैं। दिल्ली में इस साल 23 अगस्त तक मलेरिया के 191 मामले दर्ज किए गए। जबकि, 2024 में इसी अवधि के दौरान 181 और 2023 में 126 मामले दर्ज किए गए थे। साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक, इस सप्ताह मलेरिया के 26 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें नजफगढ़, दक्षिण और पश्चिम ज़ोन सबसे अधिक प्रभावित रहे। दिल्ली में पिछले साल मलेरिया के 792 मामले दर्ज किए गए थे।

चिकनगुनिया के मरीजों के डिटेल्ड आंकड़ें

आंकड़ों के मुताबिक, चिकनगुनिया के मामले भी बढ़े हैं, 23 अगस्त तक 32 संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 2024 में इसी अवधि के दौरान 28 और 2023 में 17 मामले सामने आए थे। दक्षिण और शाहदरा जोन में इस सप्ताह सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। पिछले साल चिकनगुनिया के 267 मामले आए थे, जो हाल के वर्षों में सबसे अधिक थे।