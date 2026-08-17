'NTA को ध्वस्त करो'- दिल्ली में सड़कों पर उतरी NSUI, पुलिस-प्रदर्शनकारियों में झड़प- VIDEO
UGC-NET 2026 में कथित गड़बड़ियों के विरोध में NSUI ने दिल्ली में NTA कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प के बीच NSUI ने अपने कार्यकर्ता दीपक चौधरी से बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया है। संगठन ने NTA को खत्म करने और परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग की।
कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की भी खबर सामने आई है। NSUI ने पुलिस पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ ‘‘बेरहमी से मारपीट’’ करने का आरोप लगाया है।
NSUI का आरोप- पुलिस ने बेरहमी से पीटा
NSUI की ओर से जारी एक पोस्ट में दावा किया गया कि NTA कार्यालय के घेराव के दौरान संगठन के कार्यकर्ता दीपक चौधरी के साथ पुलिस ने मारपीट की। संगठन के मुताबिक, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सांस लेने में दिक्कत के कारण उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
प्रदर्शन का नेतृत्व NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने किया। संगठन के मुताबिक, प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता और UGC-NET अभ्यर्थी शामिल हुए। पुलिस ने NTA कार्यालय के बाहर सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में जवान तैनात किए थे।
आखिर NSUI की क्या मांग है?
NSUI ने प्रदर्शन के दौरान NTA को खत्म करने और उसके अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। विनोद जाखड़ ने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था की बार-बार सामने आ रही खामियों ने NTA की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को एजेंसी की विफलताओं की कीमत नहीं चुकानी चाहिए।
क्यों हो रहा है विरोध?
दरअसल, NTA ने UGC-NET जून 2026 परीक्षा में अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के प्रश्नपत्रों को लेकर मिली शिकायतों के बाद इन विषयों की दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। UGC-NET की परीक्षा 22 से 30 जून के बीच 87 विषयों में आयोजित की गई थी।
NTA ने बताया पेपर में क्या खामियां पाईं गईं
NTA के मुताबिक, इन तीन विषयों के प्रश्नपत्रों में कई तरह की खामियां मिलीं। इनमें तथ्यात्मक, टाइपिंग और अनुवाद संबंधी गलतियां, प्रमुख एक्सपर्ट के नामों की गलत स्पेलिंग, किताबों की हेडिंगों में गड़बड़ी, प्रश्नों की भाषा में गलतियां और व्याकरण संबंधी गलतियां शामिल थीं। इसके अलावा पहले पूछे जा चुके कई सवालों के दोहराव की भी शिकायत सामने आई थी।
जांच के बाद फिर से हो रही परीक्षा
इन शिकायतों की जांच के लिए NTA ने एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिश के बाद तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। घोषित कार्यक्रम के मुताबिक, अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को, जबकि सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 सितंबर को होगी।
NTA की गलती का खामियाजा हजारों बच्चे क्यों उठाएं, NSUI
NSUI का कहना है कि परीक्षा में गलती NTA की थी, लेकिन इसका खामियाजा हजारों छात्रों को दोबारा परीक्षा देकर भुगतना पड़ रहा है। संगठन ने सवाल उठाया कि छात्रों की मेहनत, समय और भविष्य की कीमत पर परीक्षा व्यवस्था की गलतियों को कब तक ढका जाएगा।
NSUI ने यह भी सवाल उठाया कि क्या परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हुए थे और NTA नेतृत्व की जवाबदेही तय करने की मांग की। संगठन ने कहा कि वह NTA को खत्म करने और परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित होने तक अपना आंदोलन जारी रखेगा।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ कथित झड़प और कार्यकर्ता के घायल होने के आरोपों ने आंदोलन को और राजनीतिक रूप दे दिया है। NSUI ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘हम आपकी पुलिस से नहीं डरते’’ और NTA को बंद कराने तक आंदोलन जारी रखने का दावा किया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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