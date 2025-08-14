दिल्ली में यमुना के लिए टेरिटोरियल आर्मी की मांग, सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से यमुना नदी की सुरक्षा के लिए टेरिटोरियल आर्मी की तैनाती का अनुरोध किया है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को ‘दिल्ली को कूड़े से आज़ादी’ अभियान के तहत आईटीओ स्थित यमुना घाट पर सफाई कार्यक्रम में पहुचकर सफाई की उन्होंने लोगों से नदी किनारे कचरा न फेंकने की अपील की।

केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव

उन्होंने कहा, लोग पूजा करने आते हैं, लेकिन प्लास्टिक बैग और पूजा सामग्री इधर-उधर फेंक देते हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि इसे निर्धारित स्थान पर डालें ताकि क्षेत्र साफ रहे। उन्होंने बताया कि यमुना की सफाई के लिए जागरुकता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। अप्रैल में पहली बार यह प्रस्ताव रखा गया था कि यमुना में गंदगी, अवैध खनन, अतिक्रमण और चोरी रोकने के लिए टेरिटोरियल आर्मी को तैनात किया जाए। केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है, जल्द ही मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है। उम्मीद है कि जल्द ही मंजूरी मिलेगी। बताते चले कि टेरिटोरियल आर्मी एक स्वैच्छिक, अंशकालिक रिज़र्व बल है जो आपदा, आपात स्थिति और आवश्यक सेवाओं के संचालन में मदद करता है। वर्ष 2023 में यमुना को प्रदूषित करने वाले अनट्रैप्ड ड्रेनों की निगरानी के लिए इसकी एक कंपनी तैनात की गई थी, जिसे बाद में हटा लिया गया था।