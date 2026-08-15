मेट्रो स्टेशनों पर टॉयलेट और बेबी फीडिंग सुविधा की मांग; दिल्ली HC ने DMRC को क्या दिया आदेश
याचिकाकर्ता ने सभी मेट्रो स्टेशनों पर बेबी फीडिंग के लिए अलग कमरा और शिशु देखभाल के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की थी। इसी के साथ पेड एरिया में टॉयलेट की भी मांग की गई थी।
निखिल पाठक
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को मेट्रो स्टेशनों के पेड एरिया (टिकट लेकर प्रवेश करने वाला क्षेत्र) में सार्वजनिक टॉयलेट और बेबी फीडिंग (बच्चों को दूध पिलाने) और शिशु देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी मांगो पर विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यात्रियों की जरूरतों और सुविधा को देखते हुए इन सुविधाओं के लिए उचित और संभव कदम उठाए जाएं, लेकिन इससे मेट्रो स्टेशन के सामान्य संचालन और उसकी कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने वकील शन्नू बघेल की ओर से दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए ये निर्देश दिए। याचिका में मेट्रो स्टेशनों के पेड और अनपेड दोनों क्षेत्रों में साफ-सुथरे और पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मेट्रो स्टेशनों की संरचना और कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाओं की कमी यात्रियों के स्वास्थ्य और कई बार उनकी गरिमा को प्रभावित कर सकती है। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि अगर वह ऐसे किसी खास मेट्रो स्टेशन की पहचान कर सकते हैं, जहां पेड एरिया के बाहर शौचालय मौजूद होने के बावजूद अंदर भी शौचालय की जरूरत है, तो वह दो हफ्ते के भीतर डीएमआरसी को इस संबंध में अपना पक्ष दे सकते हैं। डीएमआरसी को इस पर विचार कर उचित कदम उठाने होंगे।
सुविधाओं को लेकर दाखिल किया था जवाब
अदालत ने डीएमआरसी की ओर से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत याचिकाकर्ता को दिए गए जवाब का भी संज्ञान लिया। आठ जुलाई 2025 के इस जवाब में डीएमआरसी ने बताया था कि सभी मेट्रो स्टेशनों पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध हैं। ये शौचालय चालू हालत में हैं और मामूली शुल्क देकर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ मेट्रो स्टेशनों पर मुफ्त शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है। डीएमआरसी ने यह भी बताया था कि शौचालय परिसरों की रोजाना सफाई की जाती है और स्वच्छता और सुविधा को बनाए रखने के लिए नियमित रखरखाव किया जाता है।
पेड एरिया को लेकर थी मुख्य शिकायत
याचिकाकर्ता ने डीएमआरसी के इस जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद जनहित याचिका दायर की थी। उनकी मुख्य शिकायत पेड एरिया को लेकर थी। मेट्रो का टिकट लेने के बाद यात्री जिस हिस्से में प्रवेश करते हैं, वहां शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होने का उन्होंने दावा किया था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि शौचालय कहां बनाया जाए, इसका फैसला प्रत्येक मेट्रो स्टेशन की जरूरत और वहां की कार्यप्रणाली के आधार पर किया जाना चाहिए।
बेबी फीडिंग की सुविधा पर भी विचार
याचिकाकर्ता ने सभी मेट्रो स्टेशनों पर बेबी फीडिंग के लिए अलग कमरा और शिशु देखभाल के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस मांग को लेकर भी याचिकाकर्ता को डीएमआरसी के सामने अपना पक्ष रखने की अनुमति दी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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