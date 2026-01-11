गुरुग्राम में डिलीवरी ब्वॉय की हत्या, पत्नी और मामा पर FIR दर्ज; गले में मिला ब्लेड का टुकड़ा

संक्षेप: स्थानीय लोगों का कहना है कि खाली प्लॉट पर लोगों का आना-जाना कम था ऐसे में शव इतने दिनों तक किसी की भी नजर में नहीं आ सका। पुलिस का कहना है कि हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है।

गुरुग्राम में एक महिला और उसके मामा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि महिला ने मामा के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या को अंजाम दिया है। महिला का पति बतौर डिलीवरी एजेंट काम करता था। मामले में अबतक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक महिला का नाम उज्मा है तो वहीं उसके मामा का नाम आफताब है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर हत्या को अंजाम देने के बाद सेक्टर 37 स्थित एक खाली प्लॉट में शव को फेंक दिया। पुलिस को जब उसका शव मिला तो वह चादर से लिपटा हुआ और हाथ-पैर बंधे हुए थे। गला घोंटने के भी निशान पाए गए। वहीं हाथ और पैर पर भी निशान थे।

मूल रूप से कानपुर के मीरपुर का था मृतक सेक्टर 10 के कादीपुर एन्क्लेव में किराए के मकान में रहता था और मूल रूप से कानपुर के मीरपुर का था। महिला के पति को शराब की लत थी। पुलिस ने बताया है कि करीब 10 दिन पहले शव को फेंका गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि खाली प्लॉट पर लोगों का आना-जाना कम था ऐसे में शव इतने दिनों तक किसी की भी नजर में नहीं आ सका। पुलिस का कहना है कि हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है।