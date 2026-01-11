Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelivery boy murdered in Gurugram FIR registered against wife and maternal uncle
गुरुग्राम में डिलीवरी ब्वॉय की हत्या, पत्नी और मामा पर FIR दर्ज; गले में मिला ब्लेड का टुकड़ा

गुरुग्राम में डिलीवरी ब्वॉय की हत्या, पत्नी और मामा पर FIR दर्ज; गले में मिला ब्लेड का टुकड़ा

संक्षेप:

स्थानीय लोगों का कहना है कि खाली प्लॉट पर लोगों का आना-जाना कम था ऐसे में शव इतने दिनों तक किसी की भी नजर में नहीं आ सका। पुलिस का कहना है कि हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है।

Jan 11, 2026 01:55 pm IST
गुरुग्राम में एक महिला और उसके मामा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि महिला ने मामा के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या को अंजाम दिया है। महिला का पति बतौर डिलीवरी एजेंट काम करता था। मामले में अबतक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक महिला का नाम उज्मा है तो वहीं उसके मामा का नाम आफताब है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर हत्या को अंजाम देने के बाद सेक्टर 37 स्थित एक खाली प्लॉट में शव को फेंक दिया। पुलिस को जब उसका शव मिला तो वह चादर से लिपटा हुआ और हाथ-पैर बंधे हुए थे। गला घोंटने के भी निशान पाए गए। वहीं हाथ और पैर पर भी निशान थे।

मूल रूप से कानपुर के मीरपुर का था

मृतक सेक्टर 10 के कादीपुर एन्क्लेव में किराए के मकान में रहता था और मूल रूप से कानपुर के मीरपुर का था। महिला के पति को शराब की लत थी। पुलिस ने बताया है कि करीब 10 दिन पहले शव को फेंका गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि खाली प्लॉट पर लोगों का आना-जाना कम था ऐसे में शव इतने दिनों तक किसी की भी नजर में नहीं आ सका। पुलिस का कहना है कि हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है।

गले में ब्लेड का एक टुकड़ा

पोस्टमार्टम के दौरान उसके गले में ब्लेड का एक टुकड़ा भी मिला, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया। मृतक व्यक्ति के पिता फरीद इदरीसी की शिकायत पर सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में महिला और उसके मामा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) (हत्या) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

