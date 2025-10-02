गुरुग्राम में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी, डिलीवरी ब्वॉय ने किडनैप करने के बाद रेप किया

गुरुग्राम में किडनैप कर 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक डिलीवरी ब्वॉय बच्ची को किडनैप कर ले गया। उसके बाद उसके साथ रेप किया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में बच्ची को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

गुरुग्राम सेक्टर 93 में 8 साल की बच्ची का कथित तौर पर अपहरण और रेप करने के आरोप में एक डिलीवरी ब्वॉय को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, बुधवार को बच्ची के अपहरण की शिकायत की गई। इस आधार पर सेक्टर 10 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और कुछ ही घंटों में बच्ची को बरामद कर लिया गया।

जांच के दौरान पता चला कि सेक्टर 83 निवासी 21 साल के समद नाम का आरोपी बच्ची को खाना देने के बहाने फुसलाकर ले गया और उसके साथ रेप किया। इसके बाद, पुलिस ने प्राथमिकी में पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 जोड़ी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।