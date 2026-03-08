Hindustan Hindi News
हाथ पर लिखा था जाटव; कुर्सी से उठाया, ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी बॉय से मारपीट

Mar 08, 2026 05:06 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में हाथ पर जाटव लिखा होने के कारण एक डिलीवरी बॉय के साथ जातिगत भेदभाव और मारपीट का मामला सामने आया है। एक आरोपी ने पीड़ित को कुर्सी पर बैठने से रोका और विरोध करने पर जातिसूचक गालियां दीं। 

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र में एक डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट और जातिगत भेदभाव का कथित मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़ित शख्स जब एक घर में पिज्जा की डिलिवरी करने गया तो वहां एक आरोपी ने उसके हाथ पर जाटव लिखा देख लिया। आरोप है कि पीड़ित ने कुर्सी पर बैठने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे उठा दिया। पीड़ित का कहना है कि जब उसने आरोपी के व्यवहार का विरोध किया तो उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल की शिकायत पुलिस से की है।

पांच मार्च की घटना, पिज्जा डिलिवरी के लिए गया था पीड़ित

बुलंदशहर शहर के शिकोई गांव निवासी शिवम कुमार ने बताया कि वह ग्रेटर नोएडा में एक पिज्जा की दुकान पर काम करता है। 5 मार्च को वह देवला में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए गया था। जिस जगह पर डिलीवरी के लिए गया वहां कुर्सी पड़ी थी, उसने बैठने का प्रयास किया को घर में मौजूद आरोपी सचिन भाटी ने उसके हाथ पर जाटव लिखा देख उसे उठने के लिए कह दिया।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की जांच

डिलीवरी बॉय शिवम का आरोप है कि हाथ पर जाटव लिखा होने के कारण उसके साथ मारपीट भी की गई। उसके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तमाल किया गया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर के भगा दिया गया। पीड़ित ने मामले में पुलिस से शिकायत की है। सूरजपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

मकान से गिर कर तीन साल के बच्चे की मौत

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बे में एक अन्य घटना में एक मकान की तीसरी मंजिल से गिरकर तीन साल के बच्चे की मौत हो गई। सूरजपुर में हमीरपुर के रहने वाले अशोक अपने परिवार के साथ रहते हैं और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को अशोक और उनकी पत्नी काम पर गए थे और उसी दौरान उनका बेटा खेलते समय तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया।

परिजनों का अस्पताल पर हंगामा

पड़ोसी गंभीर रूप से घायल बच्चे को नॉलेज पार्क के एक अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और बच्चे की मौत के बाद वहां हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन उनसे बिल मांग रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर शांत कराया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बच्चे का शव परिजनों को सौंप दिया गया।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

