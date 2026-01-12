दिल्ली: मालिक ने कर दी डिलीवरी ब्वॉय की पिटाई, लगा रहा था दुकान में रखा परफ्यूम!

Hindustan Hindi News
Jan 12, 2026
दिल्ली में डिलीवरी ब्वॉय के साथ मारपीट करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला पूर्वी दिल्ली के ओल्ड कोंडली इलाके का है। यहां एक क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के स्टोर पर काम करने वाले 18 वर्षीय डिलीवरी ब्वॉय को स्टोर के मालिक ने कथित तौर बंधक बनाकर पीटा। पुलिस के मुताबिक डिलीवरी ब्वॉय ने कथित तौर पर स्टोर में रखी एक परफ्यूम बोतल का इस्तेमाल कर लिया था जिससे मालिक भड़क उठा।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। डिलीवरी ब्वॉय की पहचान ओल्ड कोंडली निवासी ऋषा कुमार के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ऋषा कुमार कथित तौर पर स्टोर में रखे परफ्यूम को इस्तेमाल कर रहा था और इसी दौरान मालिक की नजर उसपर पड़ी। आरोप है कि इसके बाद मालिक ऋषा पर चिल्लाने लगा और फिर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मालिक ने कथित तौर पर डिलीवरी ब्वॉय को पकड़कर उसके साथ मारपीट की।

वहीं हमले के बाद पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इसके बाद पीड़ित की मेडिकल जांच की और फिर बयान दर्ज किया। पीड़ित की शिकायत के आधार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दुकान और आस-पास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं मामले में शामिल दोषियों का पता लगाने के लिए लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

आपको बता दें कि देश में डिलीवरी ब्वॉय की सुरक्षा का मुद्दा इन दिनों काफी चर्चा में है। केंद्र सरकार ने हाल में 'सोशल सिक्योरिटी कोड 2020' के तहत नए ड्राफ्ट नियमों को नोटिफाई कर दिया है। अब गिग वर्कर्स को भी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट कवर जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

