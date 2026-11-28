भविष्य बचाने के लिए परिसीमन की साजिश, राहुल गांधी का दावा; बताया 850 सीटों का क्या मतलब
राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग (EC) पर कब्जा कर लिया गया है। अब, इस काम को अंजाम देने के लिए परिसीमन आयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। परिसीमन आयोग की बनावट मोदी और शाह को पूरा नियंत्रण देती है, और ज्ञानेश कुमार के फैसलों को अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती।
परिसीमन बिल को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने दावा किया कि परिसीमन ही उनके बचने का एकमात्र रास्ता है और 543 से 850 सीटें करना उनका हथियार हैं। उन्होंने दावा किया है कि परिसीमन बिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो मुख्य चुनाव आयुक्त को खुली छूट मिल जाएगी और भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शे को अपनी मर्जी से फिर से तैयार कर सकेंगे। उन्होंने 850 सीटों को लोकतंत्र की हत्या का नंबर बताते हुए कहा कि डिलीमीटिशन बिल से बीजेपी को भारत के चुनावी नक्शे को अपने फायदे के हिसाब से फिर से तैयार करने का मौका मिलेगा और उनके विरोध में रहने वाले सुमदायों का प्रतिनिधित्व कमजोर होगा।
विपक्ष के नेता ने कहा, जेन जी, इस नंबर को याद रखें। यह नंबर 850, भारतीय लोकतंत्र की हत्या को दर्शाता है। इसका मकसद नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को एक खुली छूट देना है, ताकि वे भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शे को अपनी मर्जी से फिर से तैयार कर सकें। जेन जी, याद रखें कि भारत के नक्शे के साथ ठीक यही होने वाला है, ताकि ये अपराधी और चोर इस देश को लूटते रहें और आपका भविष्य बर्बाद कर सकें। उन्होंने कहा, यहां परिसीमन आयोग (डिलिमिटेशन कमीशन) है। इसमें ज्ञानेश कुमार एक सदस्य होंगे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज भी होंगे जिन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनेंगे। और सोचिए, तीसरा सदस्य कौन चुनता है? खुद ज्ञानेश कुमार ही समिति के तीसरे सदस्य को चुनते हैं, जबकि पहले सदस्य को मोदी और शाह चुनते हैं। ज्ञानेश कुमार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद होते देखा है, और अब वे इस देश की बर्बादी की निगरानी करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग (EC) पर कब्जा कर लिया गया है। अब, इस काम को अंजाम देने के लिए परिसीमन आयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। परिसीमन आयोग की बनावट मोदी और शाह को पूरा नियंत्रण देती है, और ज्ञानेश कुमार के फैसलों को अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती।
पिछला चुनाव हारे थे पीएम मोदी- राहुल गांधी का दावा
राहुल गांधी ने परिसीमन से जुड़े विधेयकों का हवाला देते हुए कहा कि ‘’'बीजेपी ने चुनाव में कथित गड़बड़ियों के पुराने तरीके बंद होने के बाद नया रास्ता निकाल लिया है।'' उन्होंने कहा, मैं गारंटी देकर कह रहा हूं कि मोदी पिछला चुनाव वाराणसी से हारे हैं और ये बात वे भी जानते हैं। वो यह भी जानते हैं कि हमने 'वोट चोरी' का रास्ता 45% तक बंद कर दिया है, इसलिए ये अपना भविष्य बचाने के लिए परिसीमन की साजिश रच रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि देश के ज्यादातर लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनाव में चोरी करते हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि आयोग ने कहा है कि 2024 में 1.4 करोड़ लोगों ने मतदान किया, जिन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गांधी ने सवाल किया कि यदि ऐसा है तो पिछला लोकसभा चुनाव अवैध था?
वोटिंग से पहले ही बीजेपी को मिल जाएगा फायदा- राहुल गांधी
कांग्रेस नेता का कहना है कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और इसे मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के आधार पर भी लागू किया जा सकता है। गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा देश को तानाशाही की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण इस तरह करना चाहती है, जिससे विपक्षी दलों और उनके नेताओं को निशाना बनाया जा सके। इससे मतदान से पहले ही भाजपा को बड़ा फायदा मिल जाएगा।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर और असम में हुए परिसीमन का उल्लेख करते हुए आशंका जताई कि इसी तरह की प्रक्रिया पूरे देश में अपनाई जा सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि ‘'परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा और अगले 25 वर्षों तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।’'
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अदिति शर्मा
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