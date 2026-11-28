...तो 50 साल तक नहीं हारेगी BJP! परिसीमन बिल पर AAP ने बता दिया अपना डर
परिसीमन बिल पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपना रुख साफ कर दिया है। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। उन्होंने अन्य दलों से भी इसके विरोध की अपील करते हुए कहा कि यह पास हो गया तो भाजपा को हराना मुश्किल हो जाएगा।
संसद में एक बार फिर परिसीमन बिल लाए जाने से पहले पक्ष और विपक्ष ने अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी है। कई दलों में बगावत की वजह से बढ़ी हुई ताकत और विपक्ष में सेंधमारी की वजह से सरकार इस बार जरूरी संख्याबल जुटाने में कामयाबी के करीब दिख रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि वह पूरी ताकत से इस बिल का विरोध करने वाली है। 'आप' ना सिर्फ खुद इसके खिलाफ खड़ी है, बल्कि दूसरे दलों को भी सावधान कर रही है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे 'बीजेपी जिताओ बिल' बताते हुए डर दिखाया है कि यदि यह बिल पास हो गया तो वह अगले 50 सालों तक नहीं हारेगी।
'आप' के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने परिसीमन बिल को लेकर भाजपा की नीयत पर सवाल खड़े किए और यह समझाने की कोशिश की है कि भाजपा इस तरह से सीटें बढ़ाने जा रही है जिससे वह हमेशा जीतती रहेगी। सांसद ने कहा कि 50 पर्सेंट वाले फॉर्मूले को लागू करने के बाद हिंदी पट्टी के उन राज्यों में भाजपा की ताकत बढ़ जाएगी, जहां उसका प्रभाव ज्यादा है। सांसद ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए अपनी बात विस्तार से समझाई। संजय सिंह ने कहा, 'डिलीमिटेशन बिल नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी जिताओ बिल है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी चर्चा है कि वह कोई 50 पर्सेंट फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। अगर 50 पर्सेंट फॉर्मूला लाते हैं तो सीटें कहां कहां बढ़ेंगी। पूरे देश में बढ़ेंगी। फायदा किसको ज्यादा होगा, बीजेपी को होगा।'
AAP सांसद ने परिसीमन बिल को लेकर क्या बताया अपना डर?
जिन राज्यों में बीजेपी का ज्यादा प्रभाव है, वह चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान हो हिंदी पट्टी की जो राज्यें हैं, वहां इनकी 50 पर्सेंट सीटें बढ़ जाएंगी आराम से। फिर आप इनको अगले 50 साल तक हराते रहिए। हम लोग पहले दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है जब सीटों (लोकसभा-विधानसभा क्षेत्रों) को फिर से आकार दिया जाएगा तो भाजपा अपने हिसाब से बनाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बीजेपी जिताओ बिल है। जो जो पार्टियां बीजेपी को जितवाना चाहती हैं वो इनके साथ खड़े हो जाएं। जो इनको भविष्य में हरवाने की सोच रखती हैं वो इनके खिलाफ रहें। क्योंकि यह बीजेपी जिताओ बिल है। वो जब लोकसभाओं को विधानसभाओं को बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे कि सिर्फ बीजेपी ही जीत सके। दो राज्यों में परिसीमन हुआ, असम और जम्मू कश्मीर में। असम में एक क्षेत्र में 26 लाख वोट हैं और एक में 12 लाख। यह परिसीमन है इनका, परिसीमन का मतलब होता है कि जनसंख्या के आधार पर बांटा जाए, क्या बांटा गया असम में, जम्मू-कश्मीर। जिन दलों को यह समझ नहीं आ रहा है कि यह बीजेपी जिताऊ बिल है, मुझे उनकी सोच पर दुख है। अगले कई सालों तक बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा, यदि यह पास हो गया है।
डीएमके के बदले रुख और महिला आरक्षण वाली दलील पर क्या बोले संजय सिंह?
महिला आरक्षण की दलील देकर विपक्ष को घेर रही भाजपा पर पलटवार करते हुए संजय सिंह ने कहा कि मौजूदा सीटों में ही इसे लागू किया जाए। उन्होंने पिछली बार इस बिल के विरोध में वोट करने वाली डीएमके के समर्थन में आने पर सांसद ने कहा, 'यह बहुत गलत कर रहे हैं। वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैंने सुना नहीं है उनका (डीएमके प्रवक्ता) बयान। अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो आज से महिला आरक्षण लागू कर सकते हैं, क्योंकि यह पास हो चुका है। 543 में दीजिए 33 फीसदी। जितनी विधानसभाओं की संख्या है उसमें दीजिए 33 फीसदी। कौन है जिसने रोका है आपका हाथ क्यों झूठ बोलते हैं देश से। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, बात हो रही है परिसीमन बिल की। यह परिसीमन बिल नहीं भाजपा जिताओ बिल है। बीजेपी जिताओ बिल पर जो लोग अपना मुहर लगाना चाहते हैं इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। उनको फिर हमेशा बीजेपी की गुलामी ही करनी पड़ेगी।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
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