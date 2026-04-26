इंजन फेल होने की वजह से रोकी दिल्ली-ज्यूरिख फ्लाइट, 6 यात्री घायल
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा होने से बच गया। ज्यूरिख जा रही स्विस इंटरनेशनल एयर लाइन्स की फ्लाइट के इंजन में तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट ने रनवे पर ही विमान को रोक दिया।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा होने से बच गया। ज्यूरिख जा रही स्विस इंटरनेशनल एयर लाइन्स की फ्लाइट के इंजन में तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट ने रनवे पर ही विमान को रोक दिया। इंजन फेल होने के शक और विमान से धुआं निकलने के बाद इमरजेंसी स्थिति में यात्रियों को बाहर निकाला गया। विमानन कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि छह यात्रियों को मेडिकल सहायता दी जा रही है।
जानकारी के मुताबिक ए330 विमान से संचालित ज्यूरिख जाने वाली उड़ान एलएक्स147 के एक 'लैंडिंग गियर' की बाईं ओर से धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद चालक दल ने उड़ान भरने की प्रक्रिया बीच में ही रोक दी और पूर्ण आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई। विमानन कंपनी के प्रवक्ता ने विस्तृत बयान में बताया कि विमान में 228 यात्री और चार शिशु सवार थे।
प्रवक्ता ने कहा, भारतीय समयानुसार शनिवार रात एक बजे के आसपास उड़ान भरने के दौरान इंजन में समस्या आई। चालक दल ने विमान को उड़ान भरने से रोक दिया और स्थिति का आकलन करने के बाद एहतियातन विमान खाली कराने का फैसला लिया।
इमरजेंसी स्लाइड से बाहर आए यात्री
उन्होंने बताया, सभी यात्रियों और क्रू मेंबर के सदस्यों को 'इमरजेंसी स्लाइड' के जरिए फ्लाइट से बाहर निकाला गया। छह यात्रियों को मेडिकल सहायता दी जा रही है। जो यात्री स्लाइड का इस्तेमाल करने में असमर्थ थे, उनके लिए सीढ़ियों की व्यवस्था की गई।
उन्होंने यह भी बताया कि स्विट्जरलैंड के तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम विमान की जांच के लिए दिल्ली आएगी। साथ ही सभी यात्रियों के लिए आगे की यात्रा की वैकल्पिक व्यवस्था करने पर तेजी से काम किया जा रहा है।
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अदिति शर्मा
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