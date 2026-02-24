दिल्ली में क्रिकेट को लेकर खून-खराबा; 15 साल के लड़के की मौत, 3 नाबालिग हिरासत में
हिंसक झड़प में गुस्साए लड़कों ने 15 साल के किशोर को इतना मारा-पीटा कि उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर शिकायत दर्ज हुई और पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपी लड़कों को हिरासत में ले लिया है।
पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो नाबालिग लड़कों में क्रिकेट खेलने को लेकर पहले कहासुनी हुई, जो बाद में खूनी अंजाम में तब्दील हो गई। हिंसक झड़प में गुस्साए लड़कों ने 15 साल के किशोर को इतना मारा-पीटा कि उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर शिकायत दर्ज हुई और पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपी लड़कों को हिरासत में ले लिया है।
क्रिकेट खेलने के दौरान हुई थी कहासुनी
पुलिस के अनुसार, सोमवार को एक लोकल पार्क में 12 साल के लड़के और 15 साल के लड़के के बीच क्रिकेट खेलते समय कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। झगड़े के बाद 12 वर्षीय लड़का घर पहुंचा और घटना की जानकारी अपने 17 और 13 वर्षीय चचेरे भाइयों को दी। इसके बाद तीनों नाबालिग पीड़ित किशोर की तलाश में निकले।
सिर और गर्दन में चोटें, किशोर की मौत
शाम करीब 7:22 बजे तीनों ने इलाके में किशोर को घेर लिया। इस दौरान दोबारा झगड़ा हुआ, जिसमें किशोर के सिर और गर्दन पर चोटें आईं और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों और परिजनों ने उसे तुरंत दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
FIR दर्ज, आरोपी नाबालिग पकड़े गए
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में तिलक नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और तीनों नाबालिगों को पकड़ लिया गया है। आगे की कार्रवाई किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है। मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, जिससे मौत के सटीक कारणों का पता चल सके।
मृतक के पिता चाय बेचते हैं
मृतक अपने तीन भाइयों में से एक था और उसके पिता इलाके में चाय बेचकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। घटना के बाद परिजन थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें