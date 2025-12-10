दिल्लीवालों ने खूब तोड़े ट्रैफिक नियम; अकेले सितंबर-अक्टूबर में 3.8 लाख चालान कटे

संक्षेप: आंकड़ों के अनुसार, इस साल सितंबर और अक्टूबर में दिल्ली में 3.83 लाख से अधिक ट्रैफिक उल्लंघन सीसीटीवी कैमरों में पकड़े गए। ये आंकड़े शहर के कई हिस्सों में तेज रफ़्तार, हेलमेट के उल्लंघन और गलत पार्किंग से संबंधित हैं।

दिल्लीवालों ने इस बार ट्रैफिक नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ताजा आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, इस साल सितंबर और अक्टूबर में दिल्ली में 3.83 लाख से अधिक ट्रैफिक उल्लंघन सीसीटीवी कैमरों में पकड़े गए। ये आंकड़े शहर के कई हिस्सों में तेज रफ़्तार, हेलमेट के उल्लंघन और गलत पार्किंग से संबंधित हैं।

इन दो महीनों की अवधि के दौरान, केवल तेज रफ्तार के मामले ही कैमरे की ओर से पकड़े गए कुल उल्लंघनों का लगभग 53 प्रतिशत थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में कैमरों ने हल्के मोटर वाहनों की तरफ से 1,64,738 तेज़ रफ्तार के मामले पकड़े, जो उस महीने के कुल सीसीटीवी चालानों का लगभग 43 प्रतिशत था। इसके अलावा, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने के 70,827 उल्लंघन भी कैमरे में कैद हुए, जो इस श्रेणी में दूसरा सबसे बड़ा उल्लंघन था और कुल उल्लंघनों का लगभग 19 प्रतिशत था।

दिल्ली पुलिस के दिए आकंड़ों से पता चला कि सितंबर में लगभग 66,454 गलत पार्किंग के मामले दर्ज किए गए, जो उस महीने जारी किए गए कैमरा-आधारित कुल चालानों का लगभग 17 प्रतिशत थे। आंकड़ों के अनुसार, कैमरों ने इसके अलावा 21,116 लाल बत्ती कूदने के मामले भी रिकॉर्ड किए, जो लगभग छह प्रतिशत थे, और 14,272 विपरीत दिशा में ड्राइविंग के मामले रिकॉर्ड किए, जो लगभग चार प्रतिशत थे। ये दोनों उल्लंघन प्रमुख चौराहों और मुख्य सड़कों पर सितंबर में लगे कैमरे ने पकड़े।

आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में तेज रफ्तार के उल्लंघनों में काफ़ी वृद्धि देखी गई, जिसमें कैमरों ने 2,18,354 तेज रफ्तार के मामले पकड़े, जो उस महीने रिकॉर्ड किए गए कुल चालानों का लगभग 57 प्रतिशत थे। डेटा से पता चला कि विभिन्न हिस्सों में कैमरों ने ये उल्लंघन भी दर्ज किए:

➤गलत पार्किंग: 56,071 नोटिस (15 प्रतिशत) ➤हेलमेट संबंधी उल्लंघन: 55,326 (14 प्रतिशत) ➤स्टॉप-लाइन उल्लंघन: 31,964 (आठ प्रतिशत) ➤लाल बत्ती कूदना: 25,929 मामले (सात प्रतिशत) इसमें आगे जोड़ा गया कि अक्टूबर के कैमरा रिकॉर्ड में कुछ उल्लंघन पहली बार दिखाई दिए, जिनमें चांदनी चौक पर 7,183 'नो-एंट्री' के उल्लंघन, 3,327 'ट्रिपल-राइडिंग' (तीन सवारी) के मामले और 1,505 'लेन उल्लंघन शामिल थे। यह दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान स्वचालित प्रणालियों ने विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को पकड़ा। जमीनी स्तर पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने भी बड़ी संख्या में चालान जारी किए। प्रवर्तन डेटा के अनुसार, सितंबर में 1,37,348 गलत पार्किंग के चालान जारी किए गए, जो उस महीने के शीर्ष पांच मौके पर किए गए उल्लंघनों का 43.4 प्रतिशत थे।

डेटा से पता चला कि मौके पर किए गए शीर्ष उल्लंघनों में गलत पार्किंग के बाद निम्नलिखित उल्लंघन थे:

सितंबर के आंकड़े:

➤54,615 चालान: पीयूसीसी (PUCC - प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) के बिना गाड़ी चलाने के लिए (17 प्रतिशत)। ➤51,618 चालान: हेलमेट संबंधी उल्लंघन (16 प्रतिशत)। आंकड़ों में कहा गया है कि अधिकारियों ने दस्तावेजों से संबंधित नियमों को लगातार लागू किया, जिसके तहत: ➤41,245 चालान: बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए (लगभग 13 प्रतिशत)। ➤31,971 चालान: बिना बीमा के गाड़ी चलाने के लिए (लगभग 10 प्रतिशत)। अक्टूबर के आंकड़े: न्यूज़लेटर के अनुसार, अक्टूबर में भी गलत पार्किंग मौके पर किए गए उल्लंघनों में सबसे अधिक रहा, जिसके तहत 1,28,900 चालान जारी किए गए, जो मुख्य श्रेणियों के कुल चालानों का 42 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था। डेटा से पता चला कि फील्ड टीमों द्वारा दिल्ली भर में ये चालान भी जारी किए गए:

➤68,986 चालान: पीयूसीसी (PUCC) उल्लंघन के लिए (23 प्रतिशत)। ➤51,466 चालान: हेलमेट उल्लंघन के लिए (16 प्रतिशत)। आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए कुल 40,155 चालान (13 प्रतिशत) और बीमा (insurance) से संबंधित 35,729 चालान (12 प्रतिशत) भी दर्ज किए गए। डेटा में यह भी बताया गया कि अधिकारियों ने विभिन्न ट्रैफिक ज़ोन में निम्नलिखित लोगों पर भी चालान दर्ज किए:

➤22,291 लोग: अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग के लिए। ➤14,345 लोग: विपरीत दिशा में ड्राइविंग के लिए। ➤13,459 लोग: समय-सीमा के उल्लंघन के लिए। ➤10,934 लोग: दोषपूर्ण नंबर प्लेट के लिए।