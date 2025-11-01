Hindustan Hindi News
दिल्ली-गुरुग्राम के बीच खत्म होगी जाम की टेंशन, रैपिड मेट्रो का प्लान तैयार; क्या होगा रूट?

संक्षेप: दिल्ली-गुरुग्राम-शाहजहांपुर-बहरोड़ (RRTS) प्रोजेक्ट के लिए जनरल कंसल्टेंट चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी बोली 11 नवंबर से लगेगी; 35,000 करोड़ की यह परियोजना अगस्त 2026 में निर्माण शुरू होने के बाद नवंबर 2031 तक पूरी होने का लक्ष्य है।

Sat, 1 Nov 2025 11:06 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली और गुरुग्राम की ट्रैफिक जाम वाली सड़कों को अलविदा कहने का सपना अब हकीकत की दहलीज पर खड़ा है। दिल्ली-गुरुग्राम-शाहजहांपुर-बहरोड़ (Delhi-SNB) RRTS प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को NCRTC ने एक अहम प्री-बिड मीटिंग आयोजित की, जिसमें 30 से ज्यादा दिग्गज ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। ये मीटिंग उस जनरल कंसल्टेंट को चुनने के लिए थी, जो इस 105 किलोमीटर लंबी सुपरफास्ट लाइन को समय और बजट की सख्त लकीरों में बांधकर पूरा करेगा।

टेंडर तो 10 अक्टूबर को ही जारी किया गया था, अब 11 नवंबर से बोली लगने की होड़ शुरू हो जाएगी और 18 नवंबर तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। NCRTC का साफ कहना है कि इस कंसल्टेंट का काम होगा कि 35,000 करोड़ की ये मेगा परियोजना बिना देरी और फिजूलखर्ची के पूरी हो।

फिलहाल प्री-कंस्ट्रक्शन का काम जोर-शोर से चल रहा है। सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, जमीन की गहराई नापी जा रही है और बिजली-पानी की लाइनें हटाई जा रही हैं। ये सब उस मजबूत नींव की तैयारी है, जिस पर ये हाई-स्पीड ट्रेन दौड़ेगी। ट्रेन की शुरुआत दक्षिण-पूर्व दिल्ली के सराय काले खान से होगी और आखिरी पड़ाव अलवर जिले का बहरोड़, बीच में गुरुग्राम को चीरते हुए।

क्या होगा रूट?

इस रैपिड रेल का रूट दिल्ली और गुरुग्राम को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। ट्रेन सबसे पहले अंडरग्राउंड टनल में दाखिल होकर INA, मुनीरका और एयरोसिटी स्टेशनों से गुजरेगी, फिर दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पार कर NH-48 के साथ-साथ साइबर सिटी को छूएगी। इसके बाद IFFCO चौक तक ऊंचे एलिवेटेड ट्रैक पर उड़ान भरेगी और राजीव चौक से हीरो होंडा चौक तक फिर से जमीन के नीचे उतर जाएगी।

नई डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2025 से नवंबर 2027 तक जमीन हासिल करने का काम चलेगा, उसी दौरान प्रीलिमिनरी जांच भी पूरी हो जाएगी। निर्माण अगस्त 2026 से शुरू होगा। पहले ऊंचे ढांचे 2030 तक खड़े हो जाएंगे, अंडरग्राउंड हिस्सा जनवरी 2031 तक तैयार होगा और नवंबर 2031 में पूरी लाइन चालू होकर दिल्ली से बहरोड़ को मिनटों में जोड़ देगी।

