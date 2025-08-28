दिल्लीवाले सावधान! जहरीली हवा 8 साल कम कर रही जिंदगी, डरा रही ये रिपोर्ट

एक नई रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में वायु प्रदूषण (PM 2.5) के कारण लोगों की औसत आयु 8.2 साल कम हो रही है, जो WHO के मानकों से 17 गुना अधिक है, जिससे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है।

दिल्ली की हवा अब सिर्फ सांसों को भारी नहीं कर रही, बल्कि जिंदगी के साल भी छीन रही है। गुरुवार को जारी एक ताजा रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दिल्ली में PM 2.5 की खतरनाक मात्रा के कारण लोग अपनी औसत आयु से 8.2 साल गंवा रहे हैं। अगर प्रदूषण को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक लाया जाए, तो ये नुकसान रोका जा सकता है।

हवा में जहर, दिल्ली सबसे बदहाल 2025 की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो (EPIC) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में दिल्ली की हवा में PM 2.5 का स्तर 88.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। यह WHO के मानक से 17 गुना ज्यादा है। पूरे भारत का औसत 41 माइक्रोग्राम रहा, जो भी WHO के मानक से 8 गुना ज्यादा है। इस जहरीली हवा का सबसे बुरा असर दिल्लीवालों पर पड़ रहा है, जहां लोग अपनी जिंदगी के कीमती 8.2 साल खो रहे हैं। अगर भारत के राष्ट्रीय मानक (40 माइक्रोग्राम) की बात करें, तो भी दिल्लीवासियों की जिंदगी 4.7 साल कम हो रही है।

बाकी राज्य भी खतरे में दिल्ली अकेली नहीं है, जो इस जहरीली हवा की चपेट में है। बिहार (5.4 साल), हरियाणा (5.3 साल), और उत्तर प्रदेश (5 साल) भी WHO मानकों के हिसाब से अपनी आयु का बड़ा हिस्सा गंवा रहे हैं। खासकर उत्तरी मैदानी इलाकों में, जहां देश की 38.9% आबादी (54.4 करोड़ लोग) रहती है, लोग औसतन 5 साल की उम्र खो रहे हैं। अगर राष्ट्रीय मानकों को लागू करें, तो भी यहां 1.6 साल का फायदा हो सकता है।

देशभर में सांसों पर संकट रिपोर्ट बताती है कि भारत की पूरी 140 करोड़ आबादी उन इलाकों में रह रही है, जहां PM 2.5 का स्तर WHO के मानकों से ज्यादा है। अगर सबसे साफ इलाकों में भी प्रदूषण को WHO मानक तक लाया जाए, तो लोग अपनी जिंदगी में 9.4 महीने जोड़ सकते हैं। वहीं, 46% आबादी उन इलाकों में रहती है, जहां प्रदूषण राष्ट्रीय मानक (40 माइक्रोग्राम) से भी ज्यादा है। इन इलाकों में प्रदूषण को राष्ट्रीय मानक तक लाने से 1.5 साल की उम्र बढ़ सकती है।

दिल्ली की जंग, 50% प्रदूषण स्थानीय रिपोर्ट की को ऑथर और एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की निदेशक तनुश्री गांगुली का कहना है, “दिल्ली में पिछले पांच सालों से लगातार हवा का स्तर इतना खराब है कि अगर यही हाल रहा, तो लोग 8 साल तक की उम्र खो सकते हैं।” उन्होंने बताया कि दिल्ली को राष्ट्रीय मानक (40 माइक्रोग्राम) तक पहुंचने के लिए अपने प्रदूषण को 50% से ज्यादा कम करना होगा। ऐसा करने से दिल्लीवालों की औसत आयु में 4.5 साल का इजाफा हो सकता है। खास बात यह है कि दिल्ली के प्रदूषण का करीब 50% हिस्सा स्थानीय स्रोतों से आता है, जैसे वाहन, उद्योग और निर्माण कार्य। इन पर काबू पाने से ही बड़ा बदलाव संभव है।

पहले से बिगड़ रही है हालत पिछले साल की AQLI रिपोर्ट में दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 84.3 माइक्रोग्राम था, जिसके कारण लोग 7.8 साल की उम्र खो रहे थे। इस साल 2023 के आंकड़ों में प्रदूषण 88.4 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया, यानी हालात और खराब हो गए हैं। पूरे देश में भी 2022 की तुलना में 2023 में प्रदूषण 1.5% बढ़ा है, जो WHO मानक से करीब 5 गुना ज्यादा है।