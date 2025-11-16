दिल्ली में पीतमपुरा के 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदले जाएंगे, क्या होंगे नए नाम?
संक्षेप: दिल्ली मेट्रो के तीन स्टेशन के नाम बदलने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी वजह बताते हुए रविवार को नए नाम के बारे में बताया।
दिल्ली मेट्रो के तीन स्टेशन के नाम बदलने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी वजह बताते हुए रविवार को कहा, ‘स्थानीय पहचान के लिए पीतमपुरा के तीन मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले जाएँगे।’ सीएम रेखा ने हैदरपुर गाँव में श्रेष्ठ भारत संपर्क यात्रा में भाग लेते हुए यह घोषणा की।
नाम बदलने की वजह
सीएम रेखा ने बाद में, एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- हैदरपुर गाँव एक विकासशील दिल्ली के प्रतीक के रूप में उभर रहा है, जहाँ परंपराओं का सम्मान किया जाता है और आधुनिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। आगे कहा- "यात्रियों की सुविधा और स्थानीय पहचान को दर्शाने के लिए ऐसा किया जाएगा।
क्या होंगे नए नाम?
आइए जानते हैं कि मेट्रो स्टेशन के नाम क्या रखे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, क्यू ब्लॉक स्थित प्रस्तावित उत्तरी पीतमपुरा स्टेशन का नाम अब उत्तरी पीतमपुरा-प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन रखा जाएगा। प्रस्तावित पीतमपुरा उत्तर मेट्रो स्टेशन का नाम हैदरपुर गाँव मेट्रो स्टेशन और वर्तमान पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन रखा जाएगा।
सीएम रेखा ने ऐसा कहां कहा
सीएम रेखा गुप्ता जिस यात्रा में भाग ले रही थीं। उसके बारे में जानते हैं। यह यात्रा रेज़ांग ला युद्ध के शहीदों के सम्मान में निकाली गई थी, जो भारतीय सेना ने 1962 की सर्दियों में समुद्र तल से 16,000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर चीनी सेना के खिलाफ लड़ा था। उस युद्ध में 13 कुमाऊँ रेजिमेंट के कुल 114 सैनिक शहीद हुए थे।
दिल्ली मेट्रो को थोड़ा और जानिए
दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे व्यस्त और आधुनिक मेट्रो सिस्टम है। इसे डीएमआरसी चलाती है। यह राजधानी की लाइफलाइन मानी जाती है। इसमें एयर-कंडीशंड कोच, स्मार्ट कार्ड, ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन और स्क्रीन डोर्स जैसी सुविधाएँ हैं। दिल्ली-एनसीआर को जोड़ते हुए यह रोज़ लाखों यात्रियों को सुविधा देती है।