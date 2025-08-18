दिल्ली का मीना बाजार: मुगलों का ‘शाही डेटिंग स्पॉट’ अब भारत के सबसे सस्ते बाजार में शुमार

कभी यह जगह मुगलों के ‘शाही डेटिंग स्पॉट’ के तौर पर भी जानी जाती थी। आज यह जगह आम लोगों के लिए सबसे सस्ता और भीड़भाड़ वाला बाजार है। आइए ले चलते हैं, इसी मीना बाजार के इतिहास और वर्तमान की सैर पर।

पुरानी दिल्ली की तंग गलियों और लाल किले के पास बसा मीना बाजार, इतिहास और वर्तमान का अनोखा संगम है। कभी यह जगह मुगलों के ‘शाही डेटिंग स्पॉट’ के तौर पर भी जानी जाती थी। आज यह जगह आम लोगों के लिए सबसे सस्ता और भीड़भाड़ वाला बाजार है। आइए ले चलते हैं, इसी मीना बाजार के इतिहास और वर्तमान की सैर पर।

शाही हरम की औरते ही लगाती थीं दुकानें आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बाजार में सिर्फ महिलाएं ही दुकान सजाती-लगाती थीं। यानी यहां की दुकानदार केवल शाही हरम की औरतें ही होती थीं। इसके पीछे की वजह थी, इस बाजार का आयोजन। मुगल काल में मीना बाजार का आयोजन खास तौर पर शाही महल के भीतर होता था। यहां इत्र, गहने, कपड़े, किताबें, सजावटी सामान जैसे कीमती सामान बिकते थे।

मुगलों का ‘शाही डेटिंग स्पॉट' महल के अंदर लगने वाले बाजार में शाही घरानों के लोग आते थे। इस कारण यह बाजार केवल व्यापार का ठिकाना नहीं था, यहां इश्क मोहब्बत के तराने भी लिखे-गाए जाने लगे थे। इसी के चलते इस बाजार को मुगलों का ‘शाही डेटिंग स्पॉट’ कहा जाने लगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहांगीर-नूरजहां की पहली मुलाकात का किस्सा था।

जहांगीर-नूरजहां की इसी मुलाकात ने मुगलों की सबसे चर्चित मोहब्बत की कहानी को जन्म दिया था। इन दोनों की मुलाकात इसी मीना बाजार में हुई थी। दोनों एक-दूसरे से इतने प्रभावित हुए कि बाद में शादी भी हुई।

मीना बाजार की चमक आज भी बरकरार मुगलों के दौर में जो मीना बाजार शाही रोमांस, ठाट-बाट और अमीरी का संगम था। आज वही बाजार आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने वाला दरिया बन गया है। समय बदला, मुगल साम्राज्य ढहा और शाही बाजार की चमक भी फीकी पड़ी। लेकिन, मीना बाजार की रौनक आज भी बरकरार है। इसके पीछे की बड़ी वजह, लाल किला और जामा मस्जिद के पास इसकी मौजूदगी होना है।